El Museo Provincial de Arte Contemporáneo MAR anunció que a partir de abril renovará su propuesta educativa con recorridos participativos destinados a instituciones educativas. Los interesados en participar deben inscribirse por medio de este enlace.

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La iniciativa propone visitas dinámicas para explorar el museo y sus exposiciones a partir de preguntas, debates y reflexiones sobre el arte contemporáneo. Los recorridos combinan observación guiada, actividades breves y espacios de diálogo participativo entre los estudiantes.

Cada encuentro tendrá una duración aproximada de una hora y buscará acercar a los alumnos al museo como un espacio público de intercambio y producción de sentidos.

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Las propuestas estarán adaptadas a los distintos niveles educativos. Para el nivel primario se ofrecerá un recorrido exploratorio que aborda las exhibiciones de manera lúdica y sensorial, mientras que para el nivel secundario y terciario se realizarán recorridos participativos orientados a generar instancias de diálogo y reflexión sobre las obras y sus contextos.

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