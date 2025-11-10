Este domingo 16, de 11:00 a 20:30, el Museo Municipal José Hernández celebrará el Día de la Tradición con una jornada especial en su sede ubicada en la antigua Estancia Laguna de los Padres (Ruta 226 km 14,5). La propuesta incluirá música en vivo, feria de emprendedores, danzas folklóricas, juegos tradicionales y un encuentro de observación de estrellas a cargo de Leo Málaga. La actividad es abierta al público y contará con servicio de buffet en la Pulpería del Museo, gestionado por la Asociación de Amigos.

El Museo abre sus puertas de lunes a domingo de 10:00 a 16:00, permaneciendo cerrado los miércoles. Excepcionalmente, el viernes 21 y sábado 22 estará abierto de 11:00 a 16:00, mientras que el lunes 24 permanecerá cerrado. Para más información, se puede contactar al teléfono 463-1394 o por correo electrónico a [email protected].

Durante noviembre, el público podrá recorrer la muestra permanente que aborda temáticas como las misiones, los caciques y la expansión de la frontera ganadera. También se podrá visitar la muestra exterior Si estas paredes hablaran, un recorrido cronológico a través de gigantografías que representan a protagonistas de la historia regional.

El Servicio Educativo del Museo ofrece visitas guiadas para instituciones educativas los lunes, martes, jueves y viernes a las 10:00 y a las 14:00, con una duración aproximada de 45 minutos. Estos recorridos abarcan desde los primeros pobladores hasta la fundación del Museo. Las escuelas interesadas deben solicitar turno exclusivamente por correo electrónico.

Para el público general, las visitas guiadas se realizan los sábados a las 11:00 y a las 14:00, y los feriados a las 12:00. Todas las actividades están orientadas a promover el conocimiento del patrimonio regional y fortalecer el vínculo con la identidad cultural local.

