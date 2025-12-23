La Secretaría de Desarrollo Social presentó las propuestas de trabajo para 2026 de los Equipos de Gestión Social Territorial, que profundizarán los programas desarrollados durante este año tanto en el área urbana como en las zonas rurales, en articulación con instituciones de la sociedad civil, redes vecinales y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La reunión se realizó en Villa Mitre y juntó a profesionales de diversas disciplinas que integran los siete dispositivos territoriales. Allí se expusieron los programas y proyectos ejecutados durante 2025, se analizaron los desafíos detectados en cada comunidad y se evaluó el impacto de las intervenciones realizadas en los distintos barrios del Partido.

Los equipos presentaron además nuevas líneas de abordaje para el próximo año, construidas a partir de la unificación de la base de datos de todos los espacios de consulta y acompañamiento. Esta integración permitió evitar la sobreintervención, mejorar la gestión de los recursos disponibles y fortalecer la articulación entre los dispositivos.

Durante 2026, trabajadoras sociales, psicólogas, arquitectos e ingenieros de la Dirección de Promoción Social impulsarán proyectos transversales centrados en situaciones de violencia y vulnerabilidad social, con el objetivo de consolidar estrategias integrales de acompañamiento.

En el corto plazo, los equipos desarrollarán diagnósticos territoriales en zonas donde las intervenciones de 2025 registraron menor impacto y avanzarán en el diseño de un instrumento común para relevar efectores territoriales, con el fin de ampliar las redes interinstitucionales y fortalecer el trabajo comunitario en cada barrio.

En el segundo semestre de este año se implementó una nueva diagramación de los servicios sociales, basada en las misiones y funciones del área, las incumbencias profesionales y los datos surgidos de los registros de intervención. Esta reorganización dio lugar a siete dispositivos: Pueblo Camet, Batán y Sierra de los Padres en el área rural; y Camet, Centro, Puerto y Las Heras en el área urbana.

Estos espacios brindan orientación y acompañamiento sin restricción de zonas, facilitan el acceso a derechos básicos, promueven capacidades comunitarias y ofrecen asistencia individual y familiar. A su vez, la Dirección de Promoción Social gestiona programas de asistencia alimentaria y habitacional en articulación con otros niveles del Estado.