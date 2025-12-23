El Municipio definió las líneas de acción social para el próximo año
Fue durante una reunión realizada en Villa Mitre. Los equipos avanzarán en el diseño de un instrumento común para relevar efectores territoriales.
Fue durante una reunión realizada en Villa Mitre. Los equipos avanzarán en el diseño de un instrumento común para relevar efectores territoriales.
Trabajadores de toda la provincia se reunieron en la UNMDP para discutir las nuevas estrategias en medio de la crisis.
Mila Montaldo, licenciada en Trabajo Social a cargo de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de la Fiscalía Federal General de Mar del Plata, maifestó que "La víctimas tienen una vulnerabilidad muy importante y se requiere de una ingeniería, en cuanto a poder articular con los organismos de asiste
La trabajadora social Ana Prieto narró las diversas problemáticas que se viven en la ciudad, que pasan principalmente por la comida, lo habitacional y el empleo. Esto pone en riesgo a los niños, niñas y adolescentes. "La situación de nuestra población es crítica, está empobrecida", afirmó.