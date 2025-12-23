Trata: "Mar del Plata es una de las jurisdicciones con mayor cantidad de sentencias"

Mila Montaldo, licenciada en Trabajo Social a cargo de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de la Fiscalía Federal General de Mar del Plata, maifestó que "La víctimas tienen una vulnerabilidad muy importante y se requiere de una ingeniería, en cuanto a poder articular con los organismos de asiste