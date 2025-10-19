A través de la Delegación Puerto, el Municipio informó que en los últimos 30 días repararon 256 cuadras y también trabajaron en el mantenimiento de 33 hectáreas en distintos espacios públicos.

Los equipos de vialidad intervinieron en frentes de trabajo ubicados en 17 barrios: Alfar, Antártida Argentina, Bosque Peralta Ramos, Colinas de Peralta Ramos, Costa Azul, Faro Norte, Jardín de Peralta Ramos, Jardín de Stella Maris, Juramento, Mar y Sol, Monte Terrabusi, Nuevo Golf, Parque Independencia, Playa Serena, San Jacinto, San Patricio y Santa Rosa del Mar.

Allí realizaron tareas de engranzado, nivelado y limpieza de cunetas. La prioridad de cada una de ellas surge de los reclamos de vecinos a la línea de atención gratuita 147 y del diálogo que mantienen con las sociedades de fomento.

En cuanto a las tareas relacionadas con el ambiente, los agentes también trabajaron en el mantenimiento de 33 hectáreas de espacios públicos. Se trata de un circuito que se compone de plazas, plazoletas, jardines de infantes, escuelas y centros de salud de la zona, entre otros sitios.

Las cuadrillas trabajan en el acondicionamiento, corte de césped, poda y otras tareas de higiene en esos lugares y, una vez que terminan con todo el circuito, vuelven a empezar.

