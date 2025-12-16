El Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” (HIEMI) ha conseguido un logro en la atención de recién nacidos críticos con el desarrollo de una innovadora formulación oral de fosfato con el doble de concentración. Este avance, gestado por el equipo del Laboratorio de Farmacia del hospital, fue reconocido con una Mención Especial en el XXV Congreso Argentino de Farmacia Hospitalaria y será integrado al Códex Farmacéutico Bonaerense.

El logro aborda un desafío crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: la estricta limitación del volumen de líquidos administrados. La formulación tradicional de fosfato requería un volumen considerable que comprometía el margen terapéutico para otros medicamentos esenciales.

La solución del HIEMI consiste en reducir a la mitad el volumen de líquido que el neonato debe recibir para obtener la misma dosis del mineral. Esta "economía de volumen" tiene un impacto clínico directo y significativo, tal como lo destacó el farmacéutico Matías Bossie, impulsor del proyecto: "El objetivo era que el paciente pueda recibir menos volumen dándole las mismas concentraciones del fármaco. Cada mililitro de volumen que logramos ahorrar libera capacidad terapéutica para administrar antibióticos críticos, componentes de nutrición parenteral o cualquier otro fármaco vital, sin sobrecargar los delicados sistemas del bebé."

La validación de la fórmula y su estabilidad fue confirmada por el Laboratorio de Control de Calidad del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. La Dra. Valeria, neonatóloga de la Institución, confirmó que esta precisión no solo ayuda a controlar el ingreso de líquidos, sino que también "ayuda a que lo toleren mejor vía oral y que también se adhieran mejor al tratamiento."

El impacto de este desarrollo trasciende las paredes del Hospital: su próxima incorporación al Códex Farmacéutico Bonaerense asegura que la innovación nacida del trabajo colaborativo en Mar del Plata pueda ser replicada por otros hospitales y farmacias de la provincia, amplificando este margen de esperanza a miles de recién nacidos en todo el territorio.

Este logro es un testimonio del poder de la colaboración interdisciplinaria y la visión centrada en el paciente.

