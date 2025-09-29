El Hospital Privado de Comunidad (HPC) y la Fundación Médica de Mar del Plata realizaron por primera vez una campaña de detección de aneurisma de aorta, con amplia participación y promoción de los controles. Los especialistas insisten en que los controles deben hacerse de manera regular porque son accesibles, rápidos y pueden marcar la diferencia para salvar vidas.

Ads

“El aneurisma de aorta se produce cuando la arteria más grande del cuerpo, que distribuye la sangre a todos los órganos, se dilata como un globo. Lo habitual es que ocurra en el abdomen, a la altura del ombligo, en personas de entre 60 y 80 años, sobre todo fumadores”, explicó el doctor Diego Pinto, especialista en cirugía vascular del HPC.

Enseguida, remarcó que es fundamental la detección temprana: “Cuando la aorta mide más de 3 centímetros ya hay que seguirla y controlarla. Hablamos de que con una simple ecografía abdominal, que demora menos de diez minutos, no es invasiva, es económica y está al alcance de cualquiera, se puede saber si existe un aneurisma”.

Ads

El problema es que se trata de una patología silenciosa. “No avisa. Crece, crece y cuando se rompe, la situación es crítica. La mortalidad es casi del 80%. En cambio, cuando se trata de manera programada, la mortalidad baja a menos del 2 o 3%”, detalló Pinto.

Puede interesarte

Por eso, recomendó: “Aquellos pacientes de entre 60 y 80 años, que hayan fumado mucho o sean hipertensos o diabéticos, deberían pedirle a su médico clínico o cardiólogo una ecografía abdominal. Si no hay aneurisma, pueden quedarse tranquilos, pero si lo hay, se puede planificar un seguimiento y un tratamiento preciso para cada paciente”.

Ads

En cuanto a los tratamientos, el especialista explicó que han evolucionado mucho en las últimas décadas: “Antes había que abrir el abdomen y reemplazar la aorta por una prótesis cosida a mano, pero hoy podemos hacerlo de manera mínimamente invasiva, con dos incisiones en la ingle, colocando un stent que le devuelve forma al vaso sanguíneo y evita que la sangre circule por el aneurisma”.

La campaña realizada en el HPC dejó en evidencia que la prevención y el control son herramientas simples y accesibles que pueden salvar vidas. “El control es clave, económico y sobre todo, importante para tu futuro. Si fumaste o tenés factores de riesgo, no lo dudes: una ecografía puede hacer la diferencia”, concluyó.