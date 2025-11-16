La Comisión Diocesana de Bienes Culturales invita a la comunidad a participar en la presentación del grupo musical Ars Peregrinae Vocem, dirigido por el maestro José María Ulla. Este evento forma parte del Ciclo Musical Santa Cecilia en su 5ª edición y tendrá lugar el viernes 21 a las 19:30 en la Iglesia Catedral de Mar del Plata. La entrada será libre y gratuita.

Esta celebración es especialmente significativa, ya que Santa Cecilia es la patrona de la música, de Mar del Plata, de la Iglesia Catedral y de toda la diócesis. Por ello, al día siguiente, sábado 22, se realizará la celebración litúrgica principal. La misa en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, será celebrada en la misma catedral a las 19:00 y estará presidida por el obispo diocesano, Ernesto Giobando.

La formación coral Ars Peregrinae Vocem es una agrupación recientemente creada por el maestro Ulla, que reúne a 12 voces. Su debut se realizó en junio pasado con un concierto homenaje al Papa Francisco en la capilla Nuestra Señora La Peregrina.

Para la celebración de Santa Cecilia, ofrecerán un concierto sensorial que combinará distintos estilos, incluyendo canto gregoriano, negro spirituals, música de comedia musical, temas de los Beatles, entre otros.

