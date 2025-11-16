El grupo Ars Peregrinae Vocem protagonizará el 5° Ciclo Musical Santa Cecilia en la Catedral
Esta formación está dirigida por el maestro José María Ulla. La actividad se desarrollará el próximo viernes 21 a las 19:30.
Esta formación está dirigida por el maestro José María Ulla. La actividad se desarrollará el próximo viernes 21 a las 19:30.
El director de la Banda Sinfónica Municipal, José María Ulla, expresó su emoción horas antes del gran concierto que brindará el organismo en la Plaza del Agua para festejar sus 100 años de vida. "La Banda es un bien social", agregó.