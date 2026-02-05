El Gobierno nacional lanzó este jueves un nuevo canal de comunicación en redes sociales destinado a responder a lo que considera información falsa o distorsionada sobre la gestión. Se trata de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, una iniciativa que apunta a contrarrestar la desinformación y ampliar la difusión de datos oficiales.

La presentación se realizó a través de plataformas digitales y se instrumenta mediante una cuenta en la red social X, identificada como @RespOficial_Arg, que mantiene como únicas referencias al presidente Javier Milei y a la Oficina del Presidente.

Desde el nuevo perfil se indicó que el objetivo es dar respuesta a versiones falsas, operaciones mediáticas y contenidos engañosos, diferenciándose —según señalaron— de prácticas de censura que atribuyen a otros espacios políticos. En ese sentido, remarcaron que la iniciativa no busca silenciar voces críticas sino brindar información oficial para que la ciudadanía pueda contrastar datos.

La creación de esta oficina contó con el respaldo explícito del presidente Milei, quien difundió el anuncio desde su cuenta personal y afirmó que el espacio servirá para “exponer mentiras y operaciones” difundidas en distintos ámbitos. También replicó la novedad el asesor presidencial Santiago Caputo.

De acuerdo a información trascendida, la Oficina de Respuesta Oficial —conocida internamente por sus siglas Orora— estará bajo la órbita del director general de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira, quien en redes sociales es conocido como JuanDoe.

El nuevo canal se suma así a la estrategia digital del Gobierno, que en los últimos meses reforzó su presencia en redes sociales como principal vía de comunicación política e institucional.