El Gobierno puso en marcha una oficina digital para responder a contenidos falsos
La nueva cuenta oficial en redes buscará desmentir información errónea y reforzar la comunicación institucional. Fue presentada por la Vocería Presidencial.
La nueva cuenta oficial en redes buscará desmentir información errónea y reforzar la comunicación institucional. Fue presentada por la Vocería Presidencial.
Un video de la ministra de Seguridad de la Nación, hablando sobre la desarticulación de la banda de “Tatán II”, vinculada al robo y a las entraderas, fue editado y viralizado para dar a entender que la funcionaria estaba alcoholizada o bajo los efectos de algún calmante.