El vocero Manuel Adorni anunció esta tarde una serie de medidas sobre cuestiones de género. Entre ellas, se impedirá que las personas detenidas que cambien de género y se perciban mujer, sean trasladados a penales femeninos, y además quedarán prohibidos los tratamientos de cambio de género para menores de 18 años.

"El Gobierno decidió modificar la ley de identidad de género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación en menores de 18 años", manifestó el portavoz.

La ley actual, continuó el vocero, "no solo permite esto a mayores de edad, sino a los menores de 18 años. De esta forma, hoy los menores que lo deseen pueden hacer tratamientos y cirugías para cambiar su cuerpo en función de cómo se autoperciben".

Explicó que hoy se necesita el consentimiento de los padres, pero que "si alguno de ellos decide no otorgarlo se puede apelar a un juez para que autorice" la intervención.

"Estas intervenciones a las que se expone a los niños es un grave riesgo a su salud física y mental, ya que implica una interrupción en su proceso de maduración", agregó Adorni.

Puede interesarte

Un comunicado de la Oficina del Presidente profundizó en ese discurso del Gobierno. "La ideología de género llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil. Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en la salud mental", indicaron.

El nuevo anuncio del vocero llegó horas después de que él mismo estuviera a cargo del anuncio de salida de Argentina de la la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, esta vez estuvo en sintonía con los dichos de Javier Milei en una entrevista televisiva que brindó el lunes.

Allí, el presidente se había quejado de centros de hormonización que Axel Kicillof impulsó en provincia de Buenos Aires, una crítica que le valió fuertes cruces del peronismo y de sectores vinculados a la lucha por la identidad de género.

"La Provincia tiene 240 centros de hormonización. A mí me parece un horror. ¿Te parece que una criatura, un menor, esté en condiciones de saber? Yo no sé lo que piensa la gente. Desde mi punto de vista, que le amputen los genitales a una criatura mientras le llenan la cabeza que es otra cosa distinta de lo que dice su biología...Eso de separar el género de la biología no es gratis", dijo ese día, cuando defendió sus polémicos dichos en el Foro de Davos.

Puede interesarte

Y sobre la identidad de género, añadió: "Si lo quiere hacer que lo haga. Si te autopercibís foca y querés convertirte en una foca, no tengo problema. Lo que me parece mal es que yo tenga que pagar la cuenta de eso. Eso no es un derecho, es un privilegio".

El vocero presidencial también se refirió al cambio en traslados carcelarios. "El sistema actual permite que personas condenadas puedan volver a cometer delitos contra víctimas que también son mujeres", subrayó sobre esa medida puntual.

Por su parte, la Oficina del Presidente comentó que "en línea con el combate frontal al extremismo de género, el presidente de la Nación también decretará que el alojamiento de los detenidos carcelarios se determinará según el sexo registrado en el momento del hecho delictivo, para evitar que cualquiera pueda usar la excusa del cambio de género para pedir un traslado de la cárcel en la que se encuentra".

"Ningún hombre que haya solicitado la rectificación de su género antes de cometer un delito podrá ser alojado en cárceles de mujeres si fue condenado por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres, ni en caso de que la evaluación penitenciaria lo determine", sigue el texto de la Oficina del Presidente.

Y concluyó: "Este Gobierno fue elegido para terminar con los privilegios y promover la igualdad ante la ley. Poner fin al abuso infantil apañado en una agenda de género y terminar con las avivadas de los delincuentes son pasos fundamentales en esta dirección".

Fuente: Clarín