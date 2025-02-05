El Gobierno prohibirá los tratamientos de cambio de género para menores de 18 años
El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó una modificación en la Ley de Identidad de Género.
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Los motivos para acudir al especialista.
Los especialistas nos explican cuáles son las hormonas que desencadenan este estado y qué podemos hacer para sobrellevarlo.
La licenciada en nutrición y especialista en Deporte Carolina Rieger define qué rol desempeña cada una en esta actividad.
María José Villanueva y Florencia Brunello de @real_nutricion, ambas Licenciadas en Nutrición, aclaran algunos de los enigmas en torno a si pueden afectar nuestro equilibrio emocional.
Se trata de un neurotransmisor, o sea una sustancia química que trasmite señales entre las neuronas y también entre una neurona y una célula efectora o la célula de un órgano, ya sea intestino, estómago, hígado, musculo o corazón. La palabra de la doctora María Alejandra Rodríguez Zía, especialista en endocrinología,para mantenerla a raya.