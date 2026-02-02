El Gobierno nacional declaró por decreto la Emergencia Ígnea por un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Se declaró este lunes la Emergencia Ígnea en Santa Cruz a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 80/2026, publicado a la medianoche en el Boletín Oficial. Con esta decisión, la provincia se sumó a las que ya habían sido alcanzadas por la medida: Chubut, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

La resolución fue adoptada ante la crítica situación generada por los incendios forestales que afectan a la Patagonia. En Santa Cruz, las llamas superaron la capacidad de respuesta de los equipos desplegados en el territorio, en particular tras los focos que avanzaron sobre zonas del Parque Nacional Los Glaciares.

Entre los principales puntos del decreto se encuentran el refuerzo de la asistencia logística y operativa en las provincias afectadas, el envío de fondos extraordinarios destinados a bomberos voluntarios, brigadistas y organismos de combate de incendios, y la simplificación de trámites administrativos para acelerar compras, contrataciones y el despliegue de recursos.

El DNU también establece una coordinación directa entre Nación, provincias y municipios, con el objetivo de optimizar la respuesta frente a los incendios y reducir el impacto sobre las poblaciones y el ambiente.

La ampliación de la emergencia se produce en un contexto de incendios activos en distintos puntos de la Patagonia. A fines de enero, el Gobierno ya había declarado la emergencia en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, luego de los graves daños registrados en el Parque Nacional Los Alerces.

Desde el Ejecutivo justificaron el uso del DNU en la urgencia del escenario climático y en la magnitud del daño ambiental. Según explicaron, la situación hacía inviable esperar los tiempos legislativos habituales y requería una respuesta inmediata para liberar fondos, movilizar recursos y reforzar el personal sin trabas administrativas.