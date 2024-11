El Ministerio de Capital Humano encabezó un “proceso de reordenamiento en sus espacios públicos” y retiró afiches, fotos, bustos de Eva Perón y Néstor Kirchner, entre otros. Y a última hora volvió a correr con fuerza un rumor que ya había sido desmentido durante este Gobierno, pero que ahora toma otro significado: la retirada de las esculturas de Eva Perón del Ministerio de Salud, ex Obras Públicas, en la avenida 9 de Julio, podría ser el puntapié inicial de la demolición del histórico edificio.

Así lo reveló este viernes por la noche el periodista Jonatan Viale en TN. “Me lo acaba de confirmar una fuente muy importante del Gobierno”, comenzó Viale. Y continuó con su revelación: “La próxima idea que quieren ejecutar es cerrar y luego demoler el llamado ‘Edificio Evita’”. La denominación popular del ex Ministerio de Obras Públicas y ex de Desarrollo Social viene por las esculturas de hierro de Eva Perón colocadas -ya con polémica en ese momento- en el año 2011, durante la campaña electoral que llevó a la segunda presidencia de Cristina Fernández.

El 17 de octubre, hace menos de un mes, y el día más importante del calendario justicialista, el vocero presidencial Manuel Adorni había salido a desmentir rumores sobre la demolición o venta del edificio histórico construido entre 1933 y 1934.

Adorni sostuvo en conferencia de prensa en la Casa Rosada que el tema no estaba “en agenda” y que por el momento no había posibilidades de que el edificio sea vendido ni destruido, aunque no descartó que alguna acción pueda producirse “en algún momento” de la gestión libertaria que encabeza Javier Milei.

“En algún momento como pasa con otros edificios se tomará alguna otra decisión, este particularmente es incómodo para todos los que transitan la 9 de Julio pero veremos llegado el momento qué determinación tomar”, cerró el vocero.

La idea de tirar abajo el monumental edificio racionalista, obra del arquitecto Alberto Belgrano Blanco y decorado con esculturas de Troiano Troiani, no es para nada nueva. En 2022 lo había propuesto el legislador porteño Roberto García Moritán (Juntos por el Cambio) y mucho más atrás, en 1995, también había hablado sobre el tema el entonces presidente Carlos Menem. Siempre la idea conductora fue la misma, mejorar el tránsito en la Avenida 9 de Julio. Aunque ahora de trasfondo haya una cuestión eminentemente ideológica.

