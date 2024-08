El ex intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, declaró por más de tres horas en los tribunales federales de Comodoro Py, tras ser citado como testigo en la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. En su declaración, dijo que no le consta que haya habido violencia por parte del ex mandatario hacia la ex primera dama.

A las 12.30 se pudo ver a Rodríguez salir del juzgado y según trascendió, pidió autorización para ir al baño en medio de su declaración testimonial, que finalizó pasadas las 15 después de más de cinco horas.

Se pudo saber que Rodríguez negó ante el fiscal Ramiro González conocer hechos de violencia entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Dijo que no supo de los presuntos golpes que denuncia la ex primera dama. Solamente admitió saber de un episodio, que le contó la ama de llaves de Olivos, en el que Yáñez se habría caído en la bañadera en 2023.

Los detalles de los dichos de Rodríguez aún no trascendieron, pero parte de su relevancia era por las revelaciones del diario La Nación semanas atrás, donde habían asegurado que el entonces intendente del predio de Olivos presenció e intervino en al menos una oportunidad en las peleas entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez: se zambulló entre el entonces presidente y la ex primera dama, los separó y se llevó a Fernández lejos de allí en un carrito de golf. La propia María Cantero, en los diálogos con Fabiola, le ofrece ir a verla a Olivos y le pide que la ayude con “Dani” para que Alberto no se entere.

De acuerdo a la causa, Daniel Rodríguez es una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández. Fue chofer, cadete, secretario y hasta cuidador de Dylan. Pero también trabajó para Héctor Martínez Sosa, el broker que se hizo millonario con los contratos del Estado. Durante los cuatro años de gestión del ex presidente, Rodríguez estuvo a cargo de la Quinta de Olivos y se convirtió en un intermediario privilegiado entre las dos partes. Por ese rol, ahora es visto con atención por la Justicia.

Rodríguez ya fue mencionado en la causa por la fiesta de Olivos porque fue el encargado de confeccionar permisos falsos para circular, con el logo de Presidencia y su firma. Al menos tres de los participantes de aquella reunión circularon con ese papel, que no tenía ninguna validez legal. Una de ellas era Sofía Pacchi, una de las mejores amigas de Fabiola Yáñez hasta el escándalo.

“Certifico que xxx cumple sus funciones como secretario de la primera dama Fabiola Yáñez. La presente se extiende al solo efecto de garantizar su libre circulación hasta el día 17 de julio de 2020″, era el texto del permiso. La Justicia nunca lo investigó.