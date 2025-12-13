El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) realizó un acto en la Plazoleta del Turista (San Luis 1945) para reconocer al músico, compositor, escritor y actor Joaquín del Mundo por su aporte a la cultura local. El homenaje coincidió con la reinauguración del espacio público, que volvió a llenarse de música al aire libre.

El artista expresó su emoción: “Me enorgullece ser parte de la cultura local. Siempre lo sentí, desde todos mis puestos de trabajo, a través del arte, de la música y de la actuación. Mar del Plata siempre ha sido un lugar de contención, y que reconozcan mi trayectoria es hermoso porque en cada movimiento que hago siento que se mueve la ciudad, la cultura, los músicos y los espacios: es como una gran cadena que se genera a partir de una canción”.

Del Mundo también celebró la recuperación de la Plazoleta del Turista como escenario urbano al señalar que “este reconocimiento me da energía para seguir adelante. Hoy de alguna forma reinauguré un espacio público que está divino, en el medio del centro de la ciudad y rodeado de edificios con gente que se asoma y ve. Espero que este sea el primero de muchos recitales bajo el sol, porque no hay nada más lindo que cantar al aire libre”.

A lo largo de su carrera, Joaquín del Mundo compartió escenario con artistas y grupos como La Vela Puerca, Jarabe de Palo, No Te Va Gustar y Manu Chao. Este año lanzó una versión de su tema Acariciar lo eterno junto a la cantante y actriz Natalie Pérez, dentro de un proyecto audiovisual grabado en Mar del Plata con piano y cuerdas.

Como anticipo, el próximo sábado 20 a las 22:00 Joaquín del Mundo se presentará en Chauvin (San Luis 2849), en el marco de su agenda artística.

