El EMTURyC reconoció al músico marplatense Joaquín del Mundo por su aporte cultural
El acto sirvió además como reinauguración de la Plazoleta del Turista. “Me enorgullece ser parte de la cultura local”, señaló el artista.
El acto sirvió además como reinauguración de la Plazoleta del Turista. “Me enorgullece ser parte de la cultura local”, señaló el artista.
El músico marplatense con más de 13 años de trayectoria y 5 discos con su banda "Jeites", presentará su nuevo trabajo como solista vía streaming con nueva música, adelantos de su primer disco solista en formato banda y la presencia de grandes músicos.