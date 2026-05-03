Cada 3 de mayo, la Argentina celebra el Día de la Milanesa, una fecha que, lejos de tener un origen histórico formal, nació de manera espontánea entre fanáticos de la gastronomía. La iniciativa surgió en 2011 a partir de una votación en redes sociales, donde usuarios eligieron ese día para homenajear a uno de los platos más queridos del país.

Ads

Aunque la elección de la fecha fue prácticamente al azar, el festejo logró consolidarse con el tiempo y hoy forma parte del calendario popular. La milanesa, presente en hogares, restaurantes y bodegones, es considerada un verdadero ícono culinario por su simpleza, versatilidad y arraigo cultural.

El plato, sin embargo, tiene raíces mucho más antiguas. Su origen suele vincularse con la ciudad italiana de Milán, donde ya existían preparaciones similares desde la Edad Media. Con el paso del tiempo y la inmigración europea, la receta llegó a Argentina, donde fue adaptándose hasta convertirse en un clásico local.

Ads

En ese proceso de transformación también surgieron versiones propias, como la milanesa napolitana, una creación argentina que combina carne empanada con salsa de tomate y queso, y que se volvió una de las variantes más populares en el país.

Hoy, más allá de su origen, la milanesa trasciende generaciones y clases sociales, consolidándose como una de las comidas más consumidas y queridas. Su día no solo celebra un plato, sino también una parte fundamental de la identidad gastronómica argentina.

Ads

Puede interesarte