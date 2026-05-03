El Día de la Milanesa: una celebración nacida en redes que hoy es tradición nacional
Cada 3 de mayo se rinde homenaje a uno de los platos más representativos de la mesa argentina, con una historia tan curiosa como popular
Cada 3 de mayo se rinde homenaje a uno de los platos más representativos de la mesa argentina, con una historia tan curiosa como popular
Cada 18 de marzo, Tucumán celebra el Día del Sánguche de Milanesa, que hoy se ha convertido en una verdadera tradición popular.
La elección de esta fecha se debe a la conmemoración de José Norberto Leguizamón, propietario de una de las sandwicherías más tradicionales de Tucumán
Las reuniones sociales de fin de semana se cortaron por la cuarentena, y los cortes de asado son los menos vendidos en el mercado. Las milanesas o hamburguesas son las más elegidas.