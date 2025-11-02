La rutina acelerada de todos los días hace que, muchas veces, el desayuno quede relegado. Sin embargo, los especialistas coinciden en que es una de las comidas más importantes del día, ya que ayuda a activar el metabolismo, mejora la concentración y evita la sensación de fatiga durante la mañana.

Para quienes no tienen tiempo de cocinar, existen opciones prácticas que se pueden preparar en minutos —o incluso dejar listas la noche anterior— sin resignar sabor ni nutrientes.

1. Overnight oats o avena remojada

Una de las alternativas más populares en redes. Solo hay que mezclar avena, leche o yogur, y frutas en un frasco. Se deja reposar en la heladera durante la noche, y a la mañana ya está lista para comer. Se le pueden agregar semillas, frutos secos o un toque de miel.

2. Licuados y smoothies

Son una gran opción para quienes desayunan camino al trabajo. Combinar frutas como banana, manzana o frutilla con yogur o leche vegetal, y sumar avena o chía para mayor saciedad. Si se prepara con anticipación, basta con agitarlo antes de tomar.

3. Tostadas express

Un clásico que nunca falla. Pan integral o de salvado con palta y limón, queso untable con miel o dulce natural, o manteca de maní con rodajas de banana. En menos de cinco minutos, se logra un desayuno completo y sabroso.

4. Yogur con granola

Ideal para cuando el tiempo es mínimo. Se puede tener la granola casera o comprada, y combinarla con yogur natural o griego. Es una buena fuente de proteínas y energía rápida, perfecta antes de salir de casa.

5. Muffins o pancakes saludables

Preparar una tanda el fin de semana puede ahorrar mucho tiempo durante la semana. Se pueden hacer con avena, banana y huevo, y conservar en la heladera. Solo resta calentarlos unos segundos y listo: desayuno en la mano y sin complicaciones.

En tiempos de agendas ajustadas, comer bien no tiene que ser un desafío. Con un poco de organización y algunas combinaciones simples, se puede arrancar cada mañana con energía, sin necesidad de pasar horas en la cocina.

