El boxeo profesional marplatense volverá a presentarse este sábado en el plano nacional con uno de sus representantes. El “Colo” Jorge García volverá al ruedo en el Club Pibes de Acero de Los Hornos, en La Plata buscando un triunfo importante.

Será parte del evento que organiza el “Team Vera” que tiene como valuarte más destacado al rival del oriundo de Mar del Plata: Luis Vera que será un duro escollo en la carrera de “Tomatito”.

“Tengo una expectativa buena para la pelea, hace rato que tuve un parate, así que me siento bien, me siento fuerte, cambié de categoría, voy a pelear en 72 kilos y vamos a probar una vez más”, dijo el púgil de nuestra ciudad antes del compromiso en diálogo con Marca Deportiva.

Su experiencia será importante teniendo en cuenta que delante también tendrá un boxeador con un largo recorrido. Luis Vera tiene en su haber 11 victorias, 22 derrotas y 2 empates pero volverá al ring después de un largo tiempo de inactividad buscando sentirse nuevamente en competencia.

“Según el resultado de acá, creo que después volveremos a pelear en Mar del Plata. Ya estaba al punto del retiro, me salió esta oportunidad, lo charlé, me puse a entrenar porque me avisaron con mucho tiempo para que no haya desventaja”, anticipó García sabiendo que recorre el último tramo de su carrera deportiva.

Será un buen desafío para seguir creciendo y para volverse a sentir ganador en tierras argentinas, teniendo en cuenta que sus últimas experiencias habían sido siempre en el exterior.