Jorge García pelea el sábado en Estados Unidos
"El Colo" tendrá su séptima presentación consecutiva en ese país enfrentando a Brandon Berry en el Memorial Hall de Melrose, Boston.
"El Colo" tendrá su séptima presentación consecutiva en ese país enfrentando a Brandon Berry en el Memorial Hall de Melrose, Boston.
El marplatense ya está camino hacia Philadelphia donde el próximo viernes se enfrentará con Tahmir Smalls. En caso de ganar, ya tiene fecha para otro combate en los Estados Unidos, aunque no será una empresa sencilla.
El marplatense tendrá una segunda experiencia en Estados Unidos el próximo 23 de abril enfrentando a Tahmir Smalls en Philadelphia. Su pelea anterior fue traumática y ahora ha cambiado su forma de verlo: “viajo con otra mentalidad, más tranquilo”.
Jorge Martín García dio 151 libras en el pesaje que se desarrolló esta tarde y está listo para su primera pelea internacional con el cinturón Continental Américas Vacante de la ABF en juego. Peleará en el Memorial Hall de Melrose ante el colombiano Jeovanis Barraza.
El marplatense partió finalmente en la noche de ayer directamente a Houston para llegar luego a Massachusetts donde peleará el próximo viernes. Un accidentado viaje que ojalá tenga un final feliz con su primera pelea internacional.
El marplatense que estaba viajando con destino a Estados Unidos para pelear el próximo viernes por un título regional, sufrió el cambio de horario de su vuelo sin que les avisen a los tripulantes y quedó varado en Buenos Aires esperando viajar por otra aerolínea.
El marplatense Jorge García viajará este lunes a Estados Unidos donde el próximo viernes peleará por el Cinturón Continental Américas en Massachusetts frente al colombiano Jeovanis Barraza. “Cambié de trabajo para tener un mejor entrenamiento y llego con una preparación distinta”, dijo luego de la p