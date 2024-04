Parece que nada puede ser sencillo en la carrera de Jorge Martín García. Quien lo conoce sabe que la mayoría de las veces que fue a pelear fuera de la Argentina ha tenido problemas de todo tipo, pero esta vez ni siquiera pudo llegar a destino.

Ayer por la noche el marplatense partió con destino a Buenos Aires para tomar un avión hasta llegar a Boston, Massachusetts pero eso no sucedió. El sábado tenía que pelear con el local Brandon Berry en su séptima pelea consecutiva en el país norteamericano.

Sin embargo, una vez que arribó a Aeroparque no pasó los controles de seguridad que rutina realiza la Policía Aeroportuaria. El “Colo" tenía una denuncia penal en su contra que obligó a las autoridades a retenerlo e incluso comprobar que no podía salir del país.

Puede interesarte

Al parecer se trata de una denuncia por la cuota de alimentos que le realizó una ex pareja en 2019 pero que ambos creían que ya no tenía vigencia. También se dio por enterado allí que la denuncia habría avanzado a punto tal que tendría elevación a juicio y, en consecuencia, no puede abandonar el país.

Después de algunas horas retenidas en un cuarto del mencionado aeropuerto, García tendrá que volver a Mar del Plata perdiéndose la chance de volver a pelear en el exterior y, sobre todo, dando por tierra mucho tiempo y dinero invertido en la preparación específica del combate.

No habrá presentación el sábado para el marplatense pero aún más preocupante es saber si podrá en algún momento volver a pelear en el exterior.