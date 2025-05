ANDOR – temporada 2 (serie) creada por Tony Gilroy, con Diego Luna, Stellan Skarsgård, Adria Arjona. En Disney+.

-Entre la multiplicidad de películas y series del universo Star Wars que vieron la luz luego de que Disney se quedara con los derechos, seguramente Andor sea uno de los productos más sólidos, básicamente porque fusiona con bastante inteligencia varios de los aspectos que hicieron icónica a la franquicia: un poco de cháchara política, otro tanto de aventura y una pizca de invención constante de mundos. Y en el comienzo de la segunda temporada (Disney+ lanzó los primeros tres episodios), las cosas quedan decididamente claras desde el vamos: Cassian Andor ya está involucrado en la rebelión contra el Imperio y encontramos al personaje en medio de una misión, intentando robarse una nave enemiga. Esa secuencia marcará el tono de la subtrama de Cassian (un muy divertido Diego Luna), aportándole la dosis de humor y aventura que Star Wars perdió en algunos de los tantos atajos que se tomaron. Hay sí toda una subtrama de personajes insertos en el poder confabulando contra el Imperio, que lejos de la pesada monserga política de los capítulos I y II de la saga principal, tiene más el espíritu de la rebeldía y lo prohibido. Sin necesidad de presentar personajes, Andor ya funciona por sus propias reglas.

EPISODIO III: LA VENGANZA DE LOS SITH (película) dirigida por George Lucas, con Hayden Christensen, Natalie Portman, Ewan McGregor. En cines.

-Ya que hablamos del universo Star Wars, recordar que esta semana se reestrenó en cines La venganza de los sith, el Episodio III de Star Wars. Hacia fines de los 90’s, George Lucas decidió que a partir de la aparición del CGI era un buen momento para completar su saga espacial con los primeros tres episodios en los que contaría aquello que ocurrió antes de Una nueva esperanza, como se llama realmente la que todos conocemos como Star Wars. Básicamente el ascenso de Anakin Skywalker hasta convertirse en Darth Vader. El comienzo fue un tropiezo, con la aburridísima La amenaza fantasma, mejoró un poco con El ataque de los clones y se podría decir que culminó con la mejor de esa trilogía (tampoco hacía falta mucho esfuerzo), esta La venganza de los sith. Y la película es mejor porque básicamente tiene un evento histórico para contar como la creación de Vader y Lucas pone todo su empeño, en múltiples subtramas que confluyen hacia ese episodio (la cháchara política queda bastante relegada). La venganza de los sith se nutre de la aventura y la acción, con algunas secuencias épicas muy bien construidas, con el peso que merecen. Y sí, para qué negarlo, Hayden Christensen (una de las peores elecciones de casting de la historia) aparece poco y es un alivio. Igual todo esto que decimos a los fans les importa más bien poco.

EL MANDALORIAN (serie) creada por Jon Favreau, con Pedro Pascal, Chris Bartlett, Katee Sackhoff. En Disney+.

-Bueno, si hablamos del universo Star Wars es imposible no detenerse en esta serie fabulosa. Voy a cometer una herejía: todo el universo Star Wars se justifica por la creación de esta maravilla, lo mejor que salió de esa usina incluyendo a las propias películas de Star Wars. Dicho esto, y recibidos todos los insultos de la platea, digo que esta creación de Favreau es lo que muchas de las películas deberían ser, pero no es animan. Un relato de aventuras con el espíritu de los viejos seriales, ligera como una pluma, con capítulos independientes cuya columna vertebral es básicamente la relación entre el mandaloriano y el querible Baby Joda (perdón, Grogu), tal vez la más grande invención de la cultura popular del Siglo XXI: la serie explora el vasto universo, juega con el género fantástico y también con el western y los samuráis (marca de fábrica), incluso con la road movie en ese viaje que ambos protagonistas encaran, y mecha historias independientes como en las series que veíamos cuando éramos chicos… los que hoy tenemos más de 40. El mandalorian es la esencia del personaje de Han Solo elevada a carácter mítico, esa porción de diversión que Star Wars a veces se olvida. Sólo flaquea cuando cede a la tentación de construir una historia de fondo. El leit motiv musical es inolvidable. Imperdible. NdR: hay una película en camino y una nueva temporada anunciada.

ETOILE (serie) creada por Daniel Palladino y Amy Sherman-Palladino, con Luke Kirby, Charlotte Gainsbourg, Lou de Laâge. En Prime Video.

-Los Palladino son una pareja de productores muy reputada del mundo de la televisión norteamericana, creadores de múltiples series exitosas pero que en los últimos años brillaron con una de las mejores series de plataforma de este siglo: The marvelous Mrs. Maisel. Con mucho del estilo de aquella, Etoile se mete en el mundo de la danza a partir del conflicto entre los directores de dos academias de ballet, él norteamericano, ella francesa, que tienen que hacer un intercambio de bailarines y coreógrafos para subsistir: la gente ya no va a los teatros a ver esto, dicen. A partir de ahí, como es marca de origen de los Palladino, se ofrecerá un abanico de personajes enorme, diálogos veloces registrados con una cámara que parece bailar con cada palabra y un aspecto visual deslumbrante. Etoile mantiene esa cosa chispeante y neurótica, al límite de que tal vez algunos no puedan seguirle el ritmo. Hay que verla y habrá que ver también si puede construir un universo tan sólido como el de Maisel. Ya hay segunda temporada confirmada.

THE TRUMAN SHOW (película) dirigida por Peter Weir, con Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney. En Netflix.

-Aprovechamos que Netflix recuperó en su catálogo The Truman Show para hablar de una de esas película clave de fines de los 90’s. Por entonces Jim Carrey era el rey de la comedia cinematográfica, con algunas de las películas más populares de ese tiempo y comenzaba a probarse en un terreno más dramático, para ver si en todo caso lo tomaban en serio y le daban un premio. No le funcionó lo del prestigio, pero al menos nos dejó algunas películas interesantísimas como esta The Truman Show (y El mundo de Andy, mi preferida del Carrey “serio”), que anticipó algunas de las taras sociales que comenzarían a expandirse con el fenómenos de los reality shows, Internet y -un poco en el futuro- las redes sociales. Pero The Truman Show es una película de un tiempo donde todavía la televisión era importante en el entramado social y hacia allí apunta sus cañones: el niño que creció como un experimento televisivo, tiene vida sólo ahí dentro y un día descubre la mentira. Más allá de la reflexión sociológica del film, un poco subrayada, digamos, lo verdaderamente emocionante es esa búsqueda de la libertad que emprende su personaje y la gran actuación de Carrey, trabajando con elegancia ese traspaso entre el bufón aniñado y el hombre adulto que toma la decisión de su vida.