BETTER MAN: LA HISTORIA DE ROBBIE WILLIAMS (película) dirigida por Michael Gracey, con Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton. En cines.

-Robbie Williams fue la máxima estrella pop durante casi una década y de repente, cuando estaba en la cima, desapareció y su carrera fue cayendo progresivamente, más allá de su constate edición de discos que nunca volvieron a estar a la altura de sus primeras obras como solista. Si bien mucho de lo que cuenta esta película lo habíamos visto en una miniserie documental autobiográfica que emitió Netflix, la película del australiano Gracey logra darle la tonalidad desaforada de la ficción folletinesca con la tendencia al desenfado que tienen los directores de aquel país. Del mismo país que Baz Luhrmann y con la misma tendencia al artificio y la exageración, Gracey cuenta la clásica historia de ascenso, caída y redención, pero en este caso los elementos funcionan porque el propio Williams es el que cuenta su historia desde ahí, porque el director tiene el pulso para pasar todo de rosca unos grados y hacerlo con precisión y porque hay momentos musicales deslumbrantes, como los números musicales de Rock DJ, Angel o She’s the one. Creativa hasta el extremo, no sólo por la comentada representación de Williams en un mono, sino porque utiliza la técnica digital de manera sorprendente y porque hace que todos sus clichés luzcan como si fueran la primera vez que se ven en una pantalla. Con esa convicción está hecha.

SEPTIEMBRE 5 (película) dirigida por Tim Fehlbaum, con Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin. En cines.

-Este sorprendente thriller periodístico narra con una precisión notable, recuperando la noble tradición del cine político de los 70’s, los acontecimientos de 1972, cuando un grupo de terroristas secuestró y asesinó a 11 atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Munich. Y elige narrar los hechos desde un lugar interesante: las horas tensas y de decisiones extremas que el equipo deportivo de la cadena ABC afrontó cuando tuvieron que correrse de la cobertura del hecho atlético para centrarse en lo político desde un lugar tan lejano como desconocido para ellos: no sólo porque no era su especie, sino porque además aquel episodio ocurrió sin contexto, cuando el terrorismo a como lo conocemos hoy no era una noticia recurrente. El film de Fehlbaum se construye con un elenco muy sólido y con economía de recursos sobre las decisiones y los debates éticos, morales, políticos en torno a una imagen y su pertinencia. La respuesta final es bastante amarga. Gran película.

LA HERMANDAD SECRETA (película) dirigida por Justin Kurzel, con Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan. En Prime Video.

-La película de Kurzel está basada en hechos reales y se centra en la investigación que llevó adelante un agente del FBI en un pueblo perdido de Idaho en los 80’s, cuando un grupo supremacista blanco organizó el armado de un ejército para llegar a Washington y derrocar el Gobierno. La película tiene la aspereza de los thrillers tensos y ásperos de otros tiempos, con una cruza de elementos genéricos que van del western al policial. Kurzel tiene habilidad para construir un film político con personalidad y singularidad, sin tener miedo a usar algunos recursos dramáticos más previsibles, o llevar el relato hacia la acción dura sin perder nunca el centro de lo que quiere contar. Es decir, nunca vuelve todo un espectáculo, pero es consciente de ciertos resortes que debe presionar para mantener la atención del espectador. Las últimas secuencias son más climáticas y pesimistas respecto de las posibilidades reales de las instituciones por contener estos discursos extremos que corren por debajo de los cimientos de una cultura. Una amargura que se puede decodificar en el rostro desencantado del personaje de Jude Law, en una actuación notable.

GANES O PIERDAS (serie) con las voces de Chanel Stewart, Winston Vengapally, Milan Elizabeth Ray.

-La serie de Pixar para Disney+ es una producción original, en el sentido de que no está inspirada en personajes previos, lo cual a esta altura es toda una osadía. Lo que cuenta es lo que sucede alrededor de la final de un torneo juvenil de sófbol, centrándose en cada capítulo en algún personaje que orbita ese universo, desde una chica que no tiene demasiado talento y su padre es el entrenador, hasta un referí con sus dilemas sentimentales. La propuesta tiene su singularidad desde lo formal, con una narrativa que apuesta por un grado neurótico cercano a la tradición clásica del cartoon y por momentos se vuelve algo caótica, entre una multiplicidad de estímulos narrativos que taponan la fluidez narrativa, y también es un poco cuestionable cierto recursos de hacer visible los miedos de los personajes, representándolos con algún elemento recurrente. Ahora bien, la serie se observa bastante libre a la hora de resolver sus conflictos, alejándose de los discursos bien pensantes y no haciendo asco a cierta amargura. Una curiosidad y una bienvenida apuesta de riesgo.

UNA NUEVA JUGADA (serie) creada por Ike Barinholtz, Mindy Kaling, Elaine Ko, con Kate Hudson, Drew Tarver, Scott MacArthur. En Netflix.

-Una franquicia de la NBA a cargo de los cuatro hijos del antiguo dueño, sufre un cambio en su cúpula directiva cuando el director se accidenta en su auto, salen a la luz sus problemas de adicciones, y decide pasarle la posta no a uno de sus hermanos, sino a su hermana, una mujer de vida licenciosa a la que le dieron un cargo menor en la estructura para tratar de encarrilarla, pero que tiene un gran conocimiento sobre básquet. Con estos elementos, Una nueva jugada ensaya algunos comentarios perezosos sobre el machismo en el ámbito deportivo y empresarial, y avanza como una comedia sin el filo suficiente como para ser todo lo punzante que se supone que es. Hay gente talentosa en el elenco (Hudson, Justin Theroux), en la escritura y producción (Barinholtz, Kaling), y en la dirección (James Ponsoldt), por lo que podemos pedirle que sea un poco más que una versión bajas calorías de Ted Lasso. Sin embargo se ve con algo de ligereza y algunos chistes, sobre todo cuando se animan a ser algo incorrectos, funcionan.