LOS JUSTOS (película) dirigida por Martín Piñeiro, con Arturo Puig, Claudio Rissi, Claudia Lapacó. En Flow.

-Esta comedia policial sobre la cercanía de la muerte y las segundas oportunidades logra ser bastante divertida por momentos, especialmente si uno abandona un poco la búsqueda de verosímil y deja de lado algunas inconsistencias del guión. La película de Piñeiro sigue a tres adultos mayores que viven en un geriátrico (uno de ellos, el personaje de Puig, arranca la película intentando suicidarse), quienes descubren una estafa relacionada con lavado de dinero a través de una casa fúnebre: “La muerte es un negocio”, es el leit motiv de las película. Obviamente eso no será más que una excusa, el famoso MacGuffin, para lo que le importa a la historia: la oportunidad para ese grupo de viejos abandonados en el geriátrico de encontrar una motivación, algo que movilice los apacibles y repetitivos días. Los justos se va convirtiendo en una película de robos maestros, con algunas secuencias muy logradas como la que tiene que ver con el intercambio de un muerto en un velorio, y otras un tanto fallidas como ese final homenaje a Mi pobre angelito en versión geriátrica. En todo caso es una aproximación del cine argentino a un cine con aliento popular, hecho con bastante profesionalismo, en el que además Puig, Rissi y Lapacó están muy simpáticos.

TUESDAY (película) dirigida por Daina Oniunas-Pusic, con Julia Louis-Dreyfus, Lola Petticrew, Leah Ferguson. En cines.

-Julia Louis-Dreyfus es una gran comediante, no del todo reconocida como actriz. Puede que a partir de este film se la considere, porque se trata de una historia que aborda muchos de esos tópicos graves que a buena parte de los espectadores y de la crítica les gustan. Tuesday no es más que otro relato sobre la muerte y la negación, pero que tiene todos los truquitos de las producciones de A24 para enrarecer el camino y llamar la atención. Aquí, la actriz interpreta a una madre que rechaza la idea de que su hija, largamente enferma, se muera. La curiosidad es que la Muerte está representada en un papagayo que habla con voz gutural, y que se agranda y se achica según la situación. Es decir, es un drama intenso con unos toques de humor absurdo que sólo una actriz como Louis-Dreyfus puede ayudar a que funcionen y a que el espectador tolere. El problema es que detrás de ese toque extraño y las decisiones arbitrarias del guión no hay mucho más, en un conflicto que se estira demasiado sin progresión aparente. Tuesday es una película hecha para llamar la atención y si bien lo logra por momentos, no deja de resultar algo banal y más cerebral que emotivo.

NOVATA ESPACIAL (película) dirigida por Liz W. Garcia, con Emma Roberts, Tom Hopper, Poppy Liu. En Prime Video.

-El tráiler de esta película era un absoluto desatino y nos preparaba para lo peor. La sorpresa es que no es tan pésima como esperábamos. ¿Eso la convierte en una buena película? No necesariamente. Novata espacial tiene una virtud que es casi una abstracción: parece una película hecha hace más de veinte años, aprovechando el viento a favor de obras superiores como Ni idea o Legalmente rubia. Por lo tanto, se preocupa más bien poco por bajar alguna línea desde la corrección política y avanza pensando siempre en hacer reír. Claro, el problema es que no lo logra. Como en aquellas, tenemos una protagonista que promete ser un desastre pero que no lo es tanto (como el tráiler): esta chica, con verdadero talento, truncó por cuestiones familiares su ingreso en la NASA. Pero, pasados varios años, se ha decidido a entrar aprovechando un programa especial de la agencia aeroespacial. Y un currículum trucho que le hizo su mejor amiga. La película de Garcia toca todos los lugares comunes esperables y hasta pretende sostenerse por el carisma de su protagonista, Emma Roberts, actriz que se ha balanceado entre comedias discretas y películas de terror. Como en Ni idea y Legalmente rubia, la protagonista sale del prejuicio a puro corazón y demuestra ser alguien mucho más complejo de lo que parece en primera instancia. Lamentablemente la película no logra lo mismo, y se va esfumando entre la medianía de unos chistes escritos sin demasiadas ganas.

FUTURAMA (serie) creada por Matt Groening, con las voces originales de Billy West, Katey Sagal, John DiMaggio. En Disney+.

-La temporada 12 de Futurama está entre nosotros. Disney+ estrenó el primer capítulo que logra una de las reglas de esta nueva etapa de la serie creada por Matt Groening: hablar de los temas más calientes de la tecnología con humor y con el estilo sarcástico de esta producción animada. Esta vez le toca a los NFT y a su relación con el arte, a partir de un descubrimiento que hace el robot Bender. Lo vimos en la temporada pasada y aquí vuelve a pasar, por momentos daría la impresión de que Groening y los suyos miran con distancia la mayoría de los eventos del presente, pero especialmente con algo de desconocimiento, como de persona grande que no entiende del todo, jugando con los lugares comunes más previsibles. De todos modos, Futurama sigue siendo divertida y sus personajes todavía tienen algo para decir. Creada a fines de los 90’s, cuando Los Simpson eran todavía un éxito global, la serie mostró un campo mucho más fértil para la imaginación y para jugar, a partir de la ciencia ficción, con todos los tópicos de la sociedad. Si bien algo de esa creatividad original se fue perdiendo con el tiempo, es indudable que ofrece todavía una buena cantidad de risas y que el presente ofrece, aunque es el mismo de hace 25 años, un mundo nuevo lleno de descubrimientos tecnológicos para seguir jugando.

LOS TIPOS MALOS (película) dirigida por Pierre Perifel, con las voces originales de Sam Rockwell, Marc Maron, Awkwafina. En Netflix.

-Dentro del mainstream animado actual del cine norteamericano, Dreamworks es la empresa que respeta con mayor precisión la tradición del humor slapstick del cartoon clásico. Lo podrán comprobar en el mismísimo arranque de esta película, una secuencia en un café que sirve para presentar los personajes y establecer un universo a pura velocidad. Los tipos malos recurre a todos los clichés de las películas de robos maestros, aquí ejecutados por un lobo, una serpiente, una tarántula, una piraña y un tiburón, que son a su vez que ladrones, ídolos populares pero también seres muy temidos. Lo que hará el film de Perifel es pensar de qué manera estos personajes pueden abandonar el mal camino y ubicarse en el lado del bien. En definitiva un relato moral, que tiene una virtud mayúscula: nunca se deja ganar por la discursividad moralizante y, por el contrario, avanza a puro movimiento, entre secuencias de robos perfectos que funcionan como un reloj. Una película sumamente estimulante, con personajes atractivos y un mundo estético que se define a partir de una animación que fusiona el 3D con el 2D de una manera bellísima.