Gran expectativa por la llegada de Arturo Puig y Selva Aleman al Tronador de Mar del Plata

Las entradas podrán ser adquiridas por www.ticketek.com.ar para poder ver a una dupla que trascendió la escena Nacional. Y con el majestuoso Tronador de Mar del Plata como sala los días 8, 9 y 10 de agosto.