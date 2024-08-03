El club de las cinco: Puig + Louis-Dreyfus + Emma Roberts + Groening + animación
Cinco recomendaciones (o no) de cine y series para el fin de semana: “Los justos”, “Tuesday”, “Novata espacial”, “Futurama” y “Los tipos malos”.
Cinco recomendaciones (o no) de cine y series para el fin de semana: “Los justos”, “Tuesday”, “Novata espacial”, “Futurama” y “Los tipos malos”.
La obra protagonizada por Arturo Puig y Selva Alemán abrió el importante ciclo de espectáculos que se desarrollará en el teatro de Santiago del Estero al 1746.
La obra, un clásico de Eugene O’Neill, llegará al Teatro Tronador el 8, 9 y 10 de agosto. Arturo Puig y Selva Alemán son sus protagonistas.
Las entradas podrán ser adquiridas por www.ticketek.com.ar para poder ver a una dupla que trascendió la escena Nacional. Y con el majestuoso Tronador de Mar del Plata como sala los días 8, 9 y 10 de agosto.