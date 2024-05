FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX (película) dirigida por George Miller, con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke. En cines.

-De manera impensada, en 2015, la saga Mad Max tuvo con Furia en el camino un revival en el que se fusionaron lo mejor de dos mundos: la locura demencial del cine australiano de los 70’s -aquellos vehículos, el polvo del desierto, la anarquía de un mundo sin referentes- con la tecnología del cine contemporáneo. Esas posibilidades del futuro sin perder la fiereza propia de la franquicia construyó un éxito impensado, que fue acompañado hasta con una nominación al Oscar a la Mejor Película. Obviamente, en este presente de constante repetición, se abrió la puerta para una nueva saga: que aquí continúa con Furiosa, una precuela de Furia en el camino. Que George Miller vuelva a estar detrás de cámaras le da una unidad estética que se agradece: Furiosa impacta a fuerza de secuencias de acción imponentes y excelentemente coreografiadas, imágenes alucinadas y un relato que aquí encuentra un cauce más rico que en la película de 2015, cuando todo era devorado por lo estético ante una historia que se descubría bastante hueca. Aquí la excusa de contar el origen de Furiosa le permite a la película encontrar un norte, sin la necesidad de sacudirnos constantemente con esa virulencia audiovisual tan propia de la saga. El recorrido del personaje, de una infancia atravesada por la violencia, conduce invariablemente al relato de venganza. Y eso es Furiosa, con un relato inteligentemente dividido en dos partes, con Anya Taylor-Joy bancándose un rol de acción y Chris Hemsworth jugando al villano desagradable. Posiblemente los últimos veinte minutos sean de una discursividad innecesaria y anticlimática, y ahí están los principales motivos que impiden la perfección de una película excitante como pocas.

NAHIR (película) dirigida por Hernán Guerschuny, con Valentina Zenere, César Bordón, Monica Antonopulos. En Prime Video.

-Tal vez como una forma de protegerse por sus inexactitudes, Nahir comienza sobreexplicando que, si bien está basada en hechos reales, algunos nombres y situaciones fueron modificados por el bien de la ficción (y las posibles demandas). Este drama judicial de Hernán Guerschuny intenta desentrañar la psicología de Nahir Galarza, quien el 29 de diciembre de 2017 asesinó a su novio Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú y se terminó convirtiendo en la mujer más joven en ser condenada a perpetua por la Justicia argentina. Galarza es un personaje fascinante, de eso no hay dudas, pero no fascinante en el sentido que piensa la película: claramente armada para sostener la teoría de la victimaria, la película hace movimientos demasiado maniqueos para convertirla en víctima de un sistema machista, que puede haber agitado el interés mediático en la causa, pero no tiene nada que ver con la concreción del crimen (donde la violencia en el vínculo estaba alimentada por ambos, según se expuso durante el juicio). Pero más allá del cómodo lugar que busca la película (usar como coartada un aire de época), lo peor de Nahir es que resulta aburridísima, sin matices, exponiendo con pereza las diversas teorías que Galarza ha brindado desde que comenzó la investigación. La última es la que Nahir manifestó, la que muestra a su padre como el autor del asesinato. Y es la que elige la película para terminar convirtiendo, un poco desvergonzadamente, a una asesina en una víctima.

MONSTERS AT WORK (serie) creada por Roberts Gannaway, con las voces de Ben Feldman, Mindy Kaling, Henry Winkler. En Disney+.

-Esta serie ambientada en el universo Monsters INC no llega al nivel de las dos películas de Pixar (la otra, Monsters University, es una joya no reconocida), ni tiene su calidad en la animación, pero mantiene la amabilidad en el tono y su apuesta por un espíritu lúdico reglado por las leyes de la comedia. Porque si la película original desarticuló el discurso del miedo a partir de descubrir el poder de la alegría y la diversión, Monsters at work se pregunta ¿cuál es el sentido de la risa? Incluso, lo hace en el marco del mundo del trabajo, que es su espacio: el protagonista, Tylor, es un prometedor asustador que debe esforzarse por ser comediante ahora que la empresa busca risas en vez de sustos. Si bien los históricos Mike y Sully son aquí meros personajes de reparto, complicados por las obligaciones de comandar la fábrica, sus presencias son un gancho promocional para una serie que no termina de ser lo cómica que debería, ni de tener presencia a partir de sus nuevos personajes. La segunda temporada, recién estrenada en Disney+, exhibe un poco los mismos problemas que la primera, aunque la simpatía de sus criaturas y un conflicto más definido -ahora que no tiene que presentar personajes- le permite ser un poco más sólida.

BOONIE BEARS: CÓDIGO GUARDIÁN (película) dirigida por Yongchang Lin y Heqi Shao, con las voces de Bingjun Zhang, Wei Zhang, Xiao Tan. En cines.

-No estamos ante una gran película, pero sí ante una que genera el suficiente ruido como para llamar la atención. Por su animación digital pasteurizada y su aplicación al cuentito emotivo parece una de Disney, pero atravesada a partir de mínimos gestos por la hipérbole de la animación asiática. Entonces Boonie Bears: Código Guardián -continuadora de una saga que desconocemos- se convierte en una experiencia que nos sacude entre lo imprevisible y la caída en clichés un poco molestos. Primero tenemos la desaparición de una osa y la búsqueda que llevan adelante sus dos hijos. La aparición de unos científicos malos termina por complicar los planes, no sólo de los protagonistas sino también de la película: la aparente linealidad del relato se retuerce y la historia comienza a girar y girar y girar, entre sorpresas, revelaciones, datos impactantes y un espíritu aventurero que sólo se empantana por momentos cuando la discursividad se vuelve un poco empalagosa sobre el deber de madre y el amor eterno. En una película con osos hay varios momentos osados (¡cuack!) y muchos de los otros, pero nunca podemos decir que se trata de una película a reglamento. Tal vez esa sea su principal virtud.

PLAN FAMILIAR (película) dirigida por Simon Cellan Jones, con Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Maggie Q. AppleTV.

-La premisa es conocida: un padre de familia tiene un secreto que ha ocultado a su esposa y sus hijos. Estamos en plan comedia de acción familiar, así que no esperen ningún secreto oscuro: el tipo era un sicario (bueno…), logró escapar de ese pasado y llevar una vida mundana, hasta que ese pasado vuelve para eliminarlo. Y ahí arranca lo divertido, o al menos debería. Mark Wahlberg es un actor probado en este tipo de relatos y Michelle Monaghan ya jugó a esto mismo en Misión: Imposible, por lo tanto hay cierta solidez interpretativa que hace que la película funcione por un rato, sobre todo cuando es más comedia que acción: en esos pasajes en los que el padre tiene que ocultar la verdad y suceden algunas secuencias tan imposibles como divertidas. Pero cuando el deber llama y Plan familiar debe convertirse en película de acción hecha y derecha se termina pareciendo a esas producciones discretas de los 90’s que iban directo al VHS. No está mal, pero al director Simon Cellan Jones (el mismo de Arthur: una amistad sin límites, también con Wahlberg) le faltan algunos galones para ser un director que tenga algo para decir en el género. Apenas amable.