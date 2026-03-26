Permiso especial para Nahir Galarza genera fuerte repercusión
La joven recibió una autorización judicial excepcional para concretar un encuentro familiar en un contexto delicado de salud, bajo un operativo de seguridad y por tiempo limitado.
La joven recibió una autorización judicial excepcional para concretar un encuentro familiar en un contexto delicado de salud, bajo un operativo de seguridad y por tiempo limitado.
La historia de la joven entrerriana condenada a cadena perpetua por matar a su novio fue vendida por 500 mil dólares.
Cinco recomendaciones (o no) de cine y series para el fin de semana: “Furiosa: de la saga Mad Max”, “Nahir”, “Monsters at work”, “Boonie Bears: Código Guardián” y Plan familiar”.