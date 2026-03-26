Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, fue autorizada a salir de manera transitoria del penal donde cumple su condena, en un hecho que generó repercusión en las últimas horas.

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La joven, alojada en la Unidad Penal N°6 de Paraná, recibió un permiso especial otorgado por la Justicia entrerriana para trasladarse hasta la ciudad de Gualeguaychú. El objetivo fue poder despedirse de su abuela materna, quien atraviesa una enfermedad oncológica en estado terminal.

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La medida fue solicitada por su defensa debido al vínculo cercano que mantenía con la familiar. Tras evaluar el pedido, las autoridades judiciales habilitaron una salida por tiempo limitado, que se concretó bajo un fuerte operativo de seguridad y con carácter estrictamente excepcional.

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El traslado se realizó con discreción y contempló custodia permanente durante todo el recorrido y la visita, que tuvo lugar en el domicilio donde se encuentra la mujer enferma. Finalizado el encuentro, Galarza fue llevada nuevamente al establecimiento penitenciario para continuar cumpliendo su condena.

El caso volvió a instalar su nombre en la agenda pública. La joven fue condenada en 2018 por el asesinato de su pareja, ocurrido en 2017 en Entre Ríos, en un hecho que tuvo amplia repercusión a nivel nacional. Desde entonces, permanece detenida cumpliendo una pena de prisión perpetua.

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