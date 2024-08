TIPOS DE GENTILEZA (película) dirigida por Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, Jesse Plemons y Willem Dafoe. En cines.

-Luego de Pobres criaturas, una película que abrió el universo del director griego Yorgos Lanthimos a un lugar un poco más amable y hasta humano, Tipos de gentileza lo devuelve a su zona de confort: la misantropía, el cinismo, la provocación fatua, el aleccionamiento gratuito. Lo hace con una película de excesivos 164 minutos, dividida en tres episodios que comparten intérpretes, algunos elementos y temas. Tipos de gentileza habla sobre el poder y su abuso, pero lo hace desde un lugar paradójico, porque así como su director mira con recelo esos acuerdos entre personas que se dan en la película, él mismo ejerce sobre nosotros como realizador un poder de manera absolutamente violenta, despótica, sometiéndonos a amputaciones, violaciones, abortos, suicidios y una larga galería de bajezas visuales y argumentales, sin ton ni son, de forma arbitraria e innecesaria, por estar, como quien quiere llamar la atención y hace todo lo posible para provocarnos. La diferencia es que entre los personajes de sus tres cuentos parece haber algún tipo de acuerdo, mientras que en el caso de la película uno como espectador se somete a algo que desconoce, aunque el costado canallesco de Lanthimos ya es conocido a esta altura. Uno ve a Emma Stone, Jesse Plemons y Willem Dafoe y le da ganas de decirles que huyan de ahí, pero lo cierto es que también parecen hacerlo con ganas, por los billetes y el prestigio. Un cine horrible que cuenta con el favor de buena parte de la crítica y del público contemporáneos.

NO PUEDO VIVIR SIN TI (película) dirigida por Santiago Requejo, con Adrián Suar, Paz Vega, Eva Santolaria, Ramón Barea. En Netflix.

-¿Se acuerdan de El fútbol o yo? Allí Suar era un fanático del fútbol, que ponía en riesgo su matrimonio por su descerebrada pasión deportiva, que lo llevaba incluso a despertarse durante la madrugada para ver un partido de la liga de un país absurdo. Bueno, esto es lo mismo pero con celulares (el tipo no tiene relación con su esposa, tomado por la pantalla), incluida la idea del grupo de autoayuda como salvación para el pobre protagonista. La diferencia aquí es que el director Requejo maneja mejor los resortes de la comedia que el discreto Marcos Carnevale y algunas secuencias de humor funcionan. La otra diferencia es que Suar filmó esto en España (por lo cual dice “móvil” en lugar de “celular”). A Suar le gusta la comedia romántica clásica y, dentro de ese esquema, la comedia de rematrimonio: siempre el conflicto es que su pareja se rompe por alguna torpeza suya y lleva adelante un maratón de autoaprendizaje para intentar resolver el asunto. El problema de sus películas, de ahí su mirada decididamente corta, es que minimizan la mirada y el punto de vista de sus contrafiguras. Siempre habrá alguna escena en la que Suar hablará sin parar para explicarse y convencer a su partenaire, y lo logrará básicamente porque a las mujeres con las que se casa en sus ficciones no les queda cosa mejor que seguir conviviendo con él, un tipo que aprende de sus errores. No puedo vivir sin ti repite todos los errores y, por ese motivo, no puede ser -salvo algún chiste que funciona- mucho mejor que toda su filmografía previa.

JACKPOT: ¡LOTERÍA MORTAL! (película) dirigida por Paul Feig, con Awkwafina, John Cena, Simu Liu. En Prime Video.

-La premisa de Jackpot: ¡Lotería mortal! es ingeniosa: en 2030, luego de la crisis financiera de 2026, en Los Angeles se ha impuesto una millonaria lotería con un mecanismo peculiar, una vez que se conoce al ganador todos tienen derecho a asesinarlo sin usar armas de fuego y reclamar el premio. Paul Feig es uno de los buenos directores de comedia del cine norteamericano y ha mostrado un vínculo bastante interesante con la violencia, algo que se vio en escenas de grandes comedias como Chicas armadas y peligrosas o Spy, una espía despistada. Aquí parte de esa premisa realmente lunática, para construir una comedia desquiciada, que avanza a mil por hora, entre persecuciones multitudinarias por las calles de una Los Angeles distópica. Y aprovecha la irascibilidad contenida de Awkwafina y la musculatura ridícula de Cena para construir dos perdedores natos, de esos que queremos que salgan vivos de la aventura. La comedia funciona mientras exhibe esa fisicidad, mientras los golpes, revoleos, patadas y piñas tienen la precisión de un episodio de los Looney Tunes. Sin embargo, cuando se detiene y trata de reflexionar, algo se escapa. Jackpot… queda un poco presa de su premisa: se nutre de la adrenalina y queremos que las cosas se muevan constantemente. Claro, es difícil mantener el nivel de acierto más de 90 minutos, pero lo logra la mayoría de las veces.

SUNNY (serie) creada por Katie Robbins, con Rashida Jones, Joanna Sotomura, Annie the Clumsy. En AppleTV.

-Esta misteriosa serie tiene a una mujer algo angustiada en el centro, como investigadora de la muerte de su esposo y su pequeño hijo. Hay varios elementos que se cruzan y que la vuelven distinguida: está ambientada en Japón, con una norteamericana que no termina de aprehender esa cultura (gran interpretación de Rashida Jones), es un futuro cercano en el que los robots de compañía y asistencia viven con los humanos, y hay una extraña empresa dedicada a la tecnología que parece regida por los códigos de los yakuza, la mafia nipona. Todo esto, que podría ser un cóctel medio imposible de armar, se convierte en una historia atrapante, por cuanto nada termina de estar del todo claro y la serie parece ganada por la imaginación líquida de esas máquinas que comienzan a tener emociones cercanas a las humanas. Claro que todo esto no es más que una excusa para lo que importa, para la angustia existencial de Suzie (Jones), la mujer que no termina de estar en ningún lugar ni de entablar ningún vínculo real, más allá del que va construyendo con la robot Sunny. Ese nivel de extrañeza que rige todos los elementos de esta serie es el que se posa sobre la historia, tomada a veces por un humor retorcido hasta la incomodidad. Si bien no es una maravilla, Sunny -la serie- se corre bastante de lo que vemos habitualmente y tiene algunos momentos realmente virtuosos. Vale la experiencia.

LA GALERÍA DE LA MAFIA (película) dirigida por Nicol Paone, con Uma Thurman, Joe Manganiello, Samuel L. Jackson. En MAX.

-Estamos en el marco de una sátira sobre el mundo del arte. Muchas veces este tipo de comedias padecen de cierto miserabilismo, exhibiendo el esnobismo pero a la vez cayendo en un cinismo que resulta contradictorio. No es este el caso, que elige por el bien de la narración un espíritu burlón y divertido, festivo. Uma Thurman interpreta a la propietaria de una galería de arte caída en desgracia que por el ofrecimiento de un mafioso de poca monta, el querido Samuel L. Jackson, termina descubriendo los favores del lavado de dinero: porque si el arte tiene un valor que es decididamente abstracto, ¿cómo no aprovechar para vender arte falso a un valor exorbitante sin parecer que se está cometiendo un delito? El conflicto llega cuando esas pinturas, hechas por un matón y asesino, ladero del mafioso aquel, terminan siendo la sensación del mundillo del arte. La galería de la mafia es una comedia negra pequeña, sin mayores ambiciones que la de jugar un rato y especular un poco. Y Thurman y Jackson están muy divertidos, pero quien sobresale es Joe Manganiello como ese matón conflictuado, dueño de una sensibilidad que desconocía. Hay giros y trampas y algunas cosas medio traídas de los pelos, pero la película de Nicol Paone acierta en el tono y en las formas, y se convierte en una efectiva e irónica reflexión sobre la pose intelectual. Una sorpresita.