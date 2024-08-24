El club de las cinco: Emma Stone + Suar + lotería + robots + Uma Thurman
Cinco recomendaciones (o no) de cine y series para el fin de semana: “Tipos de gentileza”, “No puedo vivir sin ti”, “Jackpot”, “Sunny”, “La galería de la mafia”.
Cinco recomendaciones (o no) de cine y series para el fin de semana: “Tipos de gentileza”, “No puedo vivir sin ti”, “Jackpot”, “Sunny”, “La galería de la mafia”.
La película contará los orígenes de la malvada que sólo desea tapados de piel de cachorritos de dálmatas. Cómo conoce a los ladrones Gaspar y Horacio (uno de los actores de “Cobra Kai”).