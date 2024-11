EL TIEMPO QUE TENEMOS (película) dirigida por John Crowley, con Andrew Garfield, Florence Pugh, Adam James. En cines.

-Es una rareza dentro del catálogo de A24, una compañía que ha definido bastante el cine del presente, buscando siempre lo extraño, lo original, lo que haga ruido, a veces cayendo en poses y en caprichos un poco insostenibles. Y es una rareza porque este drama romántico sobre una pareja que atraviesa el proceso de enfermedad de uno de ellos es una película bastante convencional, más allá de sus saltos temporales (la película va desde los comienzos de la pareja hasta este presente) y sus particulares momentos de humor, donde sobresale una secuencia de un parto en el baño de una estación de servicio que es disonante con el tono de la película. Hecha para el llanto, El tiempo que tenemos se balacea entre esos momentos distendidos y los otros, más intensos, en los que el drama cala hondo. Una película que no descubre nada, pero que hace bien lo que se propone. Un melodrama como los de antes, con dos buenas actuaciones de Pugh y Garfield.

LA MÚSICA DE JOHN WILLIAMS (película) dirigida por Laurent Bouzereau, con intervenciones de Alan Silvestri, Thomas Newman, Steven Spielberg. En Disney+.

-John Williams es posiblemente el compositor de bandas sonora más popular de la historia del cine; popular en un doble sentido: popular porque es realmente conocido por el gran público y popular porque su trabajo tiene la pertinencia de saber llegar a todo el mundo. Sus bandas sonoras para películas como Tiburón, Superman, Star Wars, la saga de Indiana Jones, ET, Jurassic Park, La lista de Schindler y tantas otras más habla, primero, de la rica colaboración que mantiene con Steven Spielberg, pero también que sus melodías son un poco la banda sonora de una generación de espectadores, esa que atravesó el proceso de recuperación de Hollywood en los 70’s y 80’s, sobre la idea de mirar un poco el pasado y lanzar puentes hacia el futuro. Y ahí está Williams, manteniendo viva la idea de cómo una banda sonora debe permear en los espectadores, en una época donde la música de las películas ha ido perdiendo presencia. El documental es clásico en sus formas y muy emotivo. Y más emotivo es ver a Williams en sus noventa y pico todavía trabajando, con la mente clara y la gracia para saber explicar su vida, su obra, su legado. Una gran película dedicada a uno de los grandes de la historia del cine.

LOS DOMINGOS MUEREN MÁS PERSONAS (película) dirigida por Iair Said, con Iair Said, Rita Cortese, Juliana Gattas. En cines.

-Iair Said es una presencia repetida en mucho cine y series argentinas, preferentemente por su vínculo con un grupo de comediantes populares. Said siempre aparece ahí, con personajes de reparto que se vuelven distintivos por su apuesta al absurdo y por su tono actoral particular. Pero Said tiene un mundo propio, muy creativo, que explora en aquellos relatos de su autoría. Los domingos mueren más personas es su primer largometraje de ficción y es una buena muestra de sus posibilidades: una comedia dramática sobre el volver a la familia, sobre la muerte, sobre volverse viejos, que cuenta lo suyo con sensibilidad y mucha gracia. Extraña pero sin hacer de la rareza una forma de representación, Los domingos mueren más personas es clara en sus intenciones y honesta en sus métodos para cruzar la risa con la emoción, y para hablar de la familia y construir personajes que aún con sus miserias nos resultan muy empáticos.

CÓMPLICES DEL ENGAÑO (película) dirigida por Richard Linklater, con Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio. En Prime Video.

-Una de las grandes comedias de este año, Cómplices del engaño cuenta una historia basada ligeramente en hechos reales: un profesor que hace trabajos técnicos para la Policía, termina involucrado como agente especial haciéndose pasar por asesino a sueldo para atrapar a potenciales criminales. En una de esas maniobras se enamora y comienzan los problemas. Linklater es un director sofisticado y elegante, pero tiene la virtud de que eso no se traduzca necesariamente a la puesta en escena. Su cine no es pomposo, pero tampoco se queda en la superficie, como lo demuestra en esta película donde la trama daba para quedarse surfeando en la comedia de enredos pero sin embargo se mete en el fondo y se pregunta sobre la posibilidad de ser otros y de cómo la moral se reconfigura. Que todo fluya como una comedia ligera y divertida es obra del propio Linklater, pero también de Glen Powell, actor del momento que además oficia como guionista.

ENTRE TINIEBLAS (película) dirigida por Pedro Almodóvar, con Cristina Sánchez Pascual, Julieta Serrano, Marisa Paredes. En Netflix.

-Contra el Almodóvar del presente, académico, adocenado y solemne, nada mejor que el Almodóvar del pasado: desprolijo, arrebatado y vital. Sepan que en Netflix hay varias películas del director español, algunas de sus primeros años, como esta Entre tinieblas. Este relato realizado a la salida del franquismo, es una provocación constante sobre la institución religiosa mientras se construye el camino de redención de una suerte de Cristo de la movida madrileña: Yolanda, cantante adicta, que tras la muerte de su pareja por sobredosis, se refugia en un convento para, primero, modificar su camino pero, también, para modificar el camino de las monjas con las que interactúa. Almodóvar estaba aquí en plan de definir su estilo visual y narrativo, y la película es una suerte de prueba, de ensayo, de borrador de lo que vendría. Sin embargo, en esa pulsión por la experiencia el director construye una película placentera y divertida, más allá de sus imperfecciones, que habla, entre boleros y pósters de estrellas del cine y la música, del deseo y de la libertad.