MARTY SUPREMO (película) dirigida por Joshua Safdie, con Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion. En cines.

Ads

-Esta biografía sobre el campeón de ping pong Marty Reisman hace lo que toda buena biografía debe hacer: mentir. Y mentir, en todo caso, como lo hace su personaje, un ejemplo de made self man, figura tan cara a la cultura norteamericana, que se desvía un poco del camino a base de querer sacar cualquier ventaja. Ventaja, claro, término tenístico, que aquí encuentra su link con el mundo del ping pong. Ambientada en los 50’s, Safdie construye un relato vibrante, que siempre va hacia adelante como dirigido por una de las paletas que tan bien maneja Marty, criatura a la que Chalamet le presta todo su carisma y su energía. Con su ritmo endiablado, su apuesta por el dislate constante (hay una subtrama con un perro y Abel Ferrara que es increíble) y exquisitas decisiones musicales anacrónicas, Marty Supremo no se parece a nada que se haya estrenado recientemente, mucho menos a la mayoría de esos biopics avinagrados. Cine en estado puro, para disfrutar arrebatadoramente.

EL BOTÍN (película) dirigida por Joe Carnahan, con Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun. En Netflix.

Ads

-Un grupo de agentes de un grupo especial que se dedica a la recuperación de grandes sumas de dinero está siendo investigado por corrupción. En ese contexto, el allanamiento de una vivienda y el hallazgo de un botín millonario pone en crisis los juegos de lealtades. El botín no tiene nada que otros policiales no hayan intentado, pero sí tiene a su favor un director que cuando acierta, acierta (cuando no, no: ¿recuerdan Brigada A?) y un elenco muy sólido que por una vez es un valor favorable y no una competencia de vanidades. Obviamente que sobresalen Damon y Affleck, amigos de la vida real que cuando confluyen en algún proyecto se complementan muy bien. Aquí cada uno juega su rol habitual y lo hace con solvencia, incluso arrimándose a los límites de cara arquetipo. El botín es un policial seco, pero que sabe ser espectacular cuando lo tiene que ser (y hasta dice algunas cosas polémicas sobre el estado de las cosas). Y si bien hacia el final se vuelve un poco dialogado, hay que decir que lo hace cuando ya nos tiene agarrados de las pestañas. Recomendable.

LA ÚNICA OPCIÓN (película) dirigida por Park Chan-wook, con Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Lee Sung-min. En cines.

Ads

-Sobre esta novela de Donald E. Westlake, Costa-Gavras ya dirigió su versión hace unos años. Lo interesante es que la historia de base demuestra una maleabilidad que puede soportar la búsqueda de verismo del director griego como el tono más farsesco que imprime aquí el realizador surcoreano. Estamos en el terreno del thriller con ecos sociales: un tipo de buena vida se queda sin trabajo y el plan que emprende, empecinado con recuperar su empleo -e incapaz de ir por otros lados-, es asesinar a sus potenciales contrincantes a un puesto. Como metáfora social es tan intrigante como previsible, y si bien La única opción coquetea constantemente con ese cine miserable que se impone en el presente, lo cierto es que la búsqueda del humor le adosa un patetismo que vuelve todo un poco más tolerable. No es la gran película que la insistencia de los premios señala y por momentos es un poco confusa narrativamente, pero es una farsa con sus momentos de encanto.

THE NIGHT MANAGER (serie) creada por David Farr, con Tom Hiddleston, Camila Morrone, Diego Calva. En Prime Video.

-Estamos en el universo de espías de John le Carré, ese autor que se preocupó más en profundizar en la psicología de los agentes y en sus dilemas existenciales frente a las agencias que los contratan, que en los fuegos de artificio a lo James Bond. Aquí no hay glamour, sino más bien todo lo contrario: un mundo gris y administrativo que despersonaliza a cualquiera. Un poco entre esas dos posibilidades se balanceaba The night manager, serie que tuvo su primera temporada en 2016 y que ahora nos exige, diez años después, que retengamos algún dato para continuar con las desventuras del agente Jonathan Pine. Ex gerente nocturno de un hotel, Pine termina siendo entrenado y puesto a infiltrarse en una red internacional de tráfico de armas. Si la primera temporada parecía haber cerrado el caso (o eso nos acordamos), la historia continúa ahora con nuevos villanos que parecen tener vínculos con el pasado y una investigación que lleva al protagonista (ahora jefe de una sección especial de los servicio británicos) a Colombia. La serie es lujosa, busca un costado sexy un poco a contramano de Le Carré, pero la presencia de un actor como Hiddleston es garantía de que las cosas tendrán diversos niveles de complejidad. Al menos eso surgió en los primeros episodios emitidos. Un entretenimiento que cuando no se engolosina con excesivos giros y trampas, funciona.

Ads

HIGH POTENTIAL (serie) creada por Drew Goddard, con Kaitlin Olson, Daniel Sunjata, Matthew Lamb. En Disney+.

-La segunda temporada se había tomado un tiempo (como Ross y Rachel) y ahora volvió recargada, con nuestra detective sabihonda comenzando a padecer algunos conflictos personales que en ocasiones le hacen perder la sagacidad. Con el espíritu de las series autoconclusivas, la súper genio Morgan se pone al frente de este equipo investigativo con casos ridículos, resueltos de maneras aún más ridículas. La serie funciona porque su elenco mantiene la química y los personajes son atractivos, aunque en este regreso se observa que hay una historia de fondo que parece tener más espesura y continuidad. No deja de ser una decisión para una serie que sostiene fundamentalmente su gracia en esa virtud para alejarnos de las series que buscan enroscarnos demasiado. Aquí hay amenidad y un poco de exceso de canchereada, digno de su autor Drew Goddard. Pero bancamos a Morgan porque Olson es una gran comediante.