HOPPERS: OPERACIÓN CASTOR (película) dirigida por Daniel Chong, con las voces de Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm. En cines.

-Entre secuela y secuela (se viene Toy Story 5 y anunciaron una nueva de Monsters INC) Pixar avanza en universos nuevos, demostrando una pizca de espíritu aventurero en este presente de regurgitación constante del sistema audiovisual. Y por suerte que lo hacen, porque Hoppers es una nueva demostración de la calidad narrativa, técnica y expositiva de la compañía. En este caso se involucran con una trama ambiental, en la que una joven activista logra meterse en el cuerpo de un castor robot para convencer a otros animales de regresar a un estanque donde el alcalde está construyendo una autopista. La película tiene grandes ideas visuales (¡un tiburón levantado por una bandada de gaviotas!) y narrativas, poniendo los discursos en un lugar más que interesante. Y trata de hacer que los discursos extremos logren algunos puntos de acuerdos, sin hipocresía. Lejos de las grandes joyas de la empresa, algo que parece imposible a esta altura, Hoppers logra igualmente varios de esos momentos en los que Pixar demuestra una distancia abismal con el resto de la producción de cine animado contemporáneo.

EL JOVEN SHERLOCK (serie) creada por Peter Harness, Guy Ritchie, Matthew Parkhill, con Hero Fiennes Tiffin, Dónal Finn, Natascha McElhone. En Prime Video.

-Hace casi dos décadas, Guy Ritchie trajo al cine para una nueva generación a Sherlock Holmes. Lo hizo con un par de películas espasmódicas, bien propias de su estilo pirotécnico y vacío. El británico regresa al personaje creado por Arthur Conan Doyle, ahora con una versión juvenil, algo que no es novedad ya que hay adaptaciones al respecto como el clásico ochentoso El secreto de la pirámide. Si algunas de sus últimas producciones Ritchie había mostrado una intención de bajarle cinco cambios a su estilo, parece que cree que Sherlock es inseparable de esa estética clipera, centrada en un montaje canchero y en constantes quiebres de la linealidad narrativa. La serie tiene el diseño de producción esperable y un elenco de notables, pero muchas veces el pensamiento propio del personaje se enreda malamente en los manierismos visuales de Ritchie. Si bien logra ser por momentos simpática, esta serie no es más que una extensión de lo ya hecho en las dos molestas películas. Solo necesaria para quienes deseen descubrir el personaje.

PAUL MCCARTNEY: MAN ON THE RUN (película) dirigida por Morgan Neville, con testimonios de Paul McCartney, Linda McCartney, George Harrison. En Prime Video.

-La cantera de material sobre The Beatles es inagotable. Sin embargo, este documental es y no es sobre The Beatles. Es, porque la emblemática banda británica es la mochila que pesa durante todo el metraje sobre la espalda de McCartney, quien cuenta su historia posterior a la salida del grupo y los conflictos personales y judiciales que atravesó. No es, porque aquí el centro musical está en Wings y en algunas experiencias solistas posteriores del legendario músico, especialmente en la relación sentimental y creativa con su esposa Linda. Neville, experimentado director de documentales musicales, demuestra su conocimiento tanto del tema como de la forma, en varias decisiones narrativas que toma, sobre todo aquella que lo lleva a prescindir de los bustos parlantes para trazar un colchón de imágenes impresionantes sobre voces en off sólo referencia por un breve subtítulo impreso que indica quién habla. La historia es apasionante, porque McCartney lo es, y porque estamos ante uno de los cinco artistas indispensables del Siglo XX que todavía nos quedan vivos. Imperdible para melómanos, para fanáticos y para todos aquellos que todavía conserven el buen gusto.

MONARCH: LEGACY OF MONSTERS (serie) creada por Chris Black y Matt Fraction, con Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe. En AppleTV.

-Tras una primera temporada que se sintió un poco estirada, en el tironeo entre ser un relato gigante con monstruos descomunales que destruyen todo y un drama familiar intimista en medio del caos, la segunda temporada comenzó tirando la casa por la ventana y negando los pasos atrás. Esta producción continúa en formato serie y plataforma la franquicia cinematográfica de monstruos que ha puesto finalmente a pelear a King Kong con Godzilla. Aquí, aprovechándose un poco de ese universo preexistente para jugar con las expectativas del espectador que espera de una buena vez por todas la destrucción. La serie la da en cuentagotas, aunque la rotura de una brecha entre mundos ha traído de nuevo a la Tierra al querido Kong, pero también a una suerte de calamar gigante que parece venir por todo. En el medio, padres, madres, abuelas, hijos, nietas y aventureros del espacio-tiempo que tienen que ser rescatados. Una fantaciencia que resulta divertida cuando no se toma demasiado en serio a sí misma.

REFUGIO MORTAL (película) dirigida por Michael Dowse, con Dave Bautista, Jack Champion, Bobby Cannavale. En Prime Video.

-El canadiense Dowse es uno de los mejores y más desconocidos directores de comedia del cine contemporáneo. Junto a Bautista, por ejemplo, crearon la divertidísima buddy movie Stubber. Aquí el director se corre de la comedia y se vuelca decididamente a la acción, aunque algunas ideas que integran el relato son jugadas con el espíritu lúdico y desprejuiciado de su cine. Un grupo de agentes de la DEA sufre bajas en una misión y sus hijos, que van todos al mismo colegio, se deciden tomar venganza emulando las características de sus progenitores para el combate. Eso es precisamente lo mejor de Refugio mortal, esa vuelta de tuerca a las aventuras adolescentes de acción, narradas aquí con un grado de virulencia y fisicidad que no es habitual en ese subgénero. Pero claro, la película es antes acción que comedia, o en todo caso no logra empatar ambos registros, y cuando abandona el humor se vuelve predecible, rutinario, sin imágenes que logren impactar. Con sus cosas buenas, Refugio mortal es tal vez la película de vuelo más bajo del director.