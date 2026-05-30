AMARGA NAVIDAD (película) dirigida por Pedro Almodóvar, con Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón. En cines.

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-Entre el duelo y la culpa, la nueva película de Almodóvar le hace honor a lo de amargura que adelanta desde el título: un director de cine escribe un nuevo guion y esa historia se representa en un vaivén que va de la ficción a la realidad. Si están todos los tópicos habituales del cine del español y hasta recupera la sutileza perdida en películas recientes, lo cierto es que por momentos Amarga Navidad parece naufragar sin sentido, hasta el último acto, donde finalmente se revelan las intenciones de Almodóvar: pensar en la responsabilidad del creador, e incluso en sus propias responsabilidades acerca de lo que cuenta, de cómo impacta en las personas cercanas cuando lo creado tiene indudables guiños de lo real. No está mal, pero Almodóvar ya ha reflexionado antes y mejor sobre estos asuntos, incluso con más gracia que la que desprende esta película demasiado apagada, propia de un realizador con una trayectoria extensísima que parece atrapado desde hace un tiempo en una mirada introspectiva que no siempre redunda en un buen ejercicio cinematográfico.

SPIDER-NOIR (serie) creada por Oren Uziel, con Nicolas Cage, Lamorne Morris, Li Jun Li. En Prime Video.

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-Cage ya había aportado su voz a un prototipo de este personaje en las películas animadas de Spider-Man, por lo que ya había un entendimiento entre intérprete y criatura. Entendimiento que ahora cobra vida en acción real y habilita, desde su propia caracterización, una atractiva relectura del cine noir en espíritu superheroico. O, en todo caso, se hace cargo de que varios de estos personajes surgieron en tiempos de la Gran Depresión. Por lo tanto, más que un ejercicio preciosista y nostálgico, Spider-Noir es un interesante acercamiento a los orígenes pulp del género mientras aborda tópicos propios como el rechazo del superhéroe a conservar sus poderes. En esa lucha, esta versión de Spider-Man en forma de detective privado quedará involucrada en medio de una trama de poderosos y feme fatales. Visualmente prodigiosa, es una curiosidad a la vez que un relato atractivo.

JACK RYAN: GUERRA FANTASMA (película) dirigida por Andrew Bernstein, con John Krasinski, Wendell Pierce, Sienna Miller. En Prime Video.

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-Más allá de algunos aciertos en las películas protagonizadas por Harrison Ford, momentos parciales de la serie protagonizada por Krasinski y la icónica La caza al Octubre Rojo, el personaje de Jack Ryan no encuentra una representación adecuada. Raro en esta película, que es una extensión de la serie mencionada. Aquí Ryan aparece fuera del servicio secreto, hasta que una misión que parece tonta termina en caos. Y, obvio, el bueno de Jack regresa a la acción. Entre las dos variables que puede manejar un relato de espías, una buena intriga o buenas secuencia de acción, Guerra Fantasma no va por ninguna. Por el contrario, se balancea entre el tedio y las intenciones de gran espectáculo, que nunca llegan. Un film apenas correcto, sin ninguna secuencia recordable y una mirada política bastante lavada. Su único mérito es no obligarnos a ver diez episodios y resolver lo suyo en menos de dos horas.

LAS CUATRO ESTACIONES (serie) creada por Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield, con Tina Fey, Will Forte, Colman Domingo. En Netflix.

-Segunda temporada de esta comedia dramática (inspirada en una vieja película de Alan Alda) sobre un grupo de amigos que viajan y se reúnen a lo largo del año, en las diversas estaciones. Precisamente eso, las estaciones, le da un ritmo interno que organiza las acciones y se agradece. Si bien es cierto que algunos conflictos ya tienden a repetirse y no parece haber mucho más para explorar en este grupo de cincuentones con sus crisis de la mediana edad, lo cierto es que Las cuatro estaciones se las ingenia para acertar cada tanto cuando apela a la comedia y a poner a sus personajes en situaciones ridículas. Se nota en la escritura el tono mordaz en torno a los vínculos bien propio de Fey, aunque también por momentos apela a salidas facilistas y un tanto naif. Más allá de todo, podríamos sentirnos dentro de un grupo de amigos, salvo que tienen tanta plata que resulta difícil seguirles el paso. Pero ese es el espíritu más o menos de esta comedia.

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KEVIN (serie) creada por Aubrey Plaza y Joe Wengert, con voces de Jason Schwartzman, Amy Sedaris, Aparna Nancherla. En Prime Video.

-Las series animadas para adultos están repletas de propuestas como estas, así que por momentos Kevin nos resulta a algo ya visto: humor sexual, personajes desquiciados y desarrapados. Sin embargo, Kevin tiene su encanto porque la galería de personajes es amplia y muy creativa, pero sobre todo porque encuentra una lógica interna original al integrar un mundo de animales y humanos que se comprenden y pueden dialogar entre sí. El inicio de todo es la separación de la pareja dueña del gato del título, y la crisis en la que entra el personaje, quien termina en una guardería repleta de perros y gatos desquiciados. Hay mucho humor del bueno y un diseño visual que reproduce perfectamente la sintaxis de una gran urbe, mientras la sátira a los vicios de la modernidad se impone con gracia.