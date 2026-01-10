THE PITT (serie) creada por R. Scott Gemmill, con Noah Wyle, Patrick Ball, Katherine LaNasa. En HBO Max.

Ads

-Volvió el doctor Michael Robinavitch y su equipo. Volvió la sala de urgencia del hospital de Pittsburgh, al que sus operarios llaman cariñosamente (¿cariñosamente?) “la fosa” (pit en inglés). La serie, que fue una de las grandes sorpresas del 2025, vuelve con el desafío de sostener el éxito, mantener la calidad y no parecer que está estirando conflictos. Hay algo en su lógica narrativa que la hace funcionar, y que es la extensión de una sola jornada a través de sus 15 capítulos. En el regreso, nos encontramos con el doctor “Robby” a punto de tomar unos meses sabáticos y enfrentando su último turno por un tiempo. Pero, claro, nada hace pensar que esa jornada será tranquila. De hecho, es 4 de Julio e imaginamos que algo sucederá por ese lado con las festividades por el Día de la Independencia norteamericana. En el arranque, The Pitt no pierde la calidad de su primera temporada, la intensidad se sostiene, pero los personajes (porque hubo una elipsis) están en otro lugar profesional y eso nos lleva a redescubrirlos y recomenzar el vínculo con ellos. The Pitt les dio otro vuelo a las series de médicos y veremos si en esta segunda temporada, que arrancó muy bien e intensa como siempre, sostiene lo hecho.

SONG SUNG BLUE: SUEÑO INQUEBRANTABLE (película) dirigida por Craig Brewer, con Kate Hudson, Hugh Jackman, Michael Imperioli. En cines.

Ads

-Otra biografía musical, en este caso de ninguna estrella mundial, sino más bien de los humildes Lightning and Thunder, una pareja de Milwaukee que se hizo popular entre los 80’s y 90’s por realizar un show tributo a Neil Diamond. Si bien la premisa es poco inspiradora, la película saca agua de las piedras a partir de varias decisiones que toma el director Brewer, el mismo de Mi nombre es Dolemite, otra biografía estupenda. Aquí en primera instancia se vale de Kate Hudson y Hugh Jackman, que están perfectos, se vale de las canciones de Diamond, que son brillantes, y de un grupo de personajes que construye, encantadores del primero al último: del dueño de un restaurante tailandés fanático de Diamond al dentista que representa en sus tiempos libres a Lightning. La película tiene grandes momentos musicales y de esos otros, donde la felicidad y la tristeza trazan límites confusos. Porque Song Sung Blue es una suerte de comedia dramática sobre la vida de dos personas que buscan superar sus demonios internos, pero siempre les aparece algún escollo. Es una de esas películas pequeñas y encantadoras, honestas y sensibles, que tienen la gracia, incluso, de mirar lo kitsch sin la distancia de la falsa intelectualidad. Una película poco habitual en este panorama de cine cínico.

EL BESO DE LA MUJER ARAÑA (película) dirigida por Bill Condon, con Jennifer López, Diego Luna, Tonatiuh Elizarraraz. En cines.

Ads

-Condon, con experiencia en el musical (Soñadoras, La bella y la bestia), se mete con uno de los clásicos del género Made in Broadway, que a la vez tiene varios pliegues: porque todos recuerdan la adaptación de Héctor Babenco en los 80’s, pero especialmente la novela original de Manuel Puig. Condon trata de agrupar en una sola película todas las referencias, además de sumarle su gusto por el musical clásico. Se podría decir que en esta última decisión residen los mejores momentos de un film que cuando estalla en colores, danza y música, logra capturar mejor la idea que alberga (el cine como evasión, la evasión como algo más complejo que una pura frivolidad) que cuando se centra en la historia de Molina y Valentín en la cárcel. Con una recreación de la dictadura argentina algo dudosa, Condon se vale de las presencias de Luna y Tonatiuh (una revelación) para sostener aquello que no logra con Jennifer López al querer convertirla en una diva clásica, algo para lo que le falta mucho carisma. Fracasó en la taquilla, pero lejos está de ser un desastre.

FAMILIA EN RENTA (película) dirigida por Hikari, con Brendan Fraser, Mari Yamamoto, Takehiro Hira. En cines.

-Un actor norteamericano con una carrera bastante pobre vive en Japón haciendo pequeños bolos, y viviendo de la gloria que una vieja publicidad le dejó. En búsqueda laboral, termina involucrado en una extraña empresa que se dedica a venderle emociones a la gente; emociones falsas, pero que dejan una sensación reparadora. Así, este personaje solitario y algo patético encontrará en los otros algunas respuestas a sus propios problemas. Familia en renta da todo lo que se puede esperar de ella, pero tiene un acierto: su contención evita que la épica interior sea menos espectacular de lo que suele ocurrir con estos dramas lacrimógenos. En mucho ayuda por cierto la actuación de Brendan Fraser, actor caído en desgracia que se ha reencontrado en los últimos años con los premios y la consideración del público. Tal vez haya en su experiencia personal algo que conecta con el personaje, y eso hace que su viaje suene real en la pantalla.

Ads

LA NOVIA (serie) dirigida por Andrea Harkin y Robin Wright, con Olivia Cooke, Robin Wright, Laurie Davidson. En Prime Video.

-Esta serie fue bastante comentada el año pasado. En los papales no sale de cierta lógica de thriller familiar trillado, e incluso berreta: un muchacho presenta su novia ante sus padres, la cual no genera una buena impresión inicial. Allí, entonces, comienza una lucha bastante psicópata entre la madre y la novia. Esta premisa, que ha dado lugar a algunas películas feas aquí acierta al encontrar un tono medio vulgar que le sienta perfecto (tal vez será su aire británico), sobre todo en este contexto de contención desmedida hacia los desbordes por no molestar a nadie. Pero La novia no teme ser grosera, ordinaria, sexualmente grasa y abusar de vueltas de tuerca poco rigurosas. Olivia Cooke y Robin Wright hacen un duelo muy divertido, y ellas parecen divertirse también con el espíritu salvaje que maneja la serie.