DIVISIÓN PALERMO (serie) creada por Santiago Korovsky, con Santiago Korovsky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa. En Netflix.

Ads

-La serie creada por Santiago Korovsky fue una de las producciones nacionales más exitosas de Netflix y en esta segunda temporada vuelve para cerrar su historia. Si recuerdan, una guardia urbana que apelaba a la contratación de personas que representaban minorías con el objetivo de dar un mensaje de buena conciencia. Burla de la corrección política, la primera temporada estaba un poco atada a una idea de provocación que era un poco anticuada. Ahora las cosas mejoran, un poco porque se olvidan de esa provocación y ya es parte del cuerpo de la serie, y también porque hay una apuesta a jugar con los resortes del género policial que la vuelven mucho más sustanciosa narrativamente. División Palermo sigue siendo graciosa, Korovsky confirma que es un muy buen autor de comedia y Daniel Hendler está en estado de gracia.

PITUFOS (película) dirigida por Chris Miller, con las voces originales de Rihanna, James Corden, Nick Offerman. En cines.

Ads

-Estos personajes fueron creados por un belga apodado Peyo hace casi 70 años. Si bien han sostenido su estatus de popularidad durante todo este tiempo, en diversas formas, de cómics a series televisivas animadas y películas, desde hace un tiempo que la calidad de los productos distan de ser la ideal. No podemos decir que a esta película no le han puesto todo su esfuerzo, empezando por un director con conocimiento de la animación y un elenco de voces lustroso. Pero sigue sin funcionar. Un pitufo que no tiene una identidad es el centro del relato, con el secuestro de Papá Pitufo y un grupo de valerosos gnomos celestes que salen a su rescate. La película toca todos los resortes esperables y sólo desde la animación ofrece algunas novedades. Ideas un poco oxidadas y un mensaje subrayadísimo que hacen su última media hora un loop constante. Sólo la simpatía de los personajes sostiene el asunto.

JEFES DE ESTADO (película) dirigida por Ilya Naishuller, con Idris Elba, John Cena, Priyanka Chopra Jonas. En Prime Video.

Ads

-Pensar a Elba como el primer ministro británico y a Cena como el presidente norteamericano es una gran idea de casting. Luego hay que hacer andar lo demás, y ahí es donde a la mayoría de las películas se les complica. Todo lo contrario de Jefes de estado, una buddy movie en la vieja regla, una comedia de acción disparatada que arranca a medio hacer y se va volviendo cada vez más espectacular y delirante. Ambos mandatarios mantienen un vínculo tenso, y un viaje juntos en el Air Force One parece ser un buen gesto para ir resolviendo las diferencias. Pero atentado terrorista por medio, los personajes quedan perdidos en medio de Europa, los dan por muertos y tienen que salvar sus vidas y revelar todo el asunto. El director, Ilya Naishuller, ya había demostrado en Nadie que tenía las herramientas para construir un gran entretenimiento a fuerza de tiros, patadas y algunas carcajadas. Aquí apuntala más la risa, en una película que nos hace sentir que no todo ha quedado sepultado bajo el peso de la solemnidad.

EL FRENTE COSTERO (serie) creada por Kevin Williamson, con Holt McCallany, Melissa Benoist, Jake Weary. En Netflix.

-Por estas horas, Kevin Williamson está de nuevo en la primera línea por el estreno de la nueva Sé lo que hicieron el verano pasado. El guionista, siempre relacionado con el terror, se corre del género y crea esta serie que es la típica saga familiar en la que padre, madre, hermanos y todos los que los rodean están metidos en alguna matufia. En este caso los Buckley, una familia dedicada a la pesca, pero que están un poco en la mala y además de peces en sus barcos aceptan llevar otras cosas. El frente costero es como una Yellowstone sobre el mar o como una reversión de Ozark, en la que todos los personajes tienen algún grado de trauma mientras hacen sus negocios nos sanctos y siempre encuentran la manera de salirse con la suya. Hay sí un elenco muy sólido, empezando por el imperturbable McCallany, y además un guión que hace piel la presencia de Williamson a partir de la violencia de algunos crímenes. Entretiene.

Ads

INDOMABLE (miniserie) creada por Elle Smith y Mark L. Smith, con Eric Bana, Sam Neill, Rosemarie DeWitt. En Netflix.

-El asesinato de una mujer en un parque nacional abre las alertas, debido a que no se sabe muy bien qué pasó: la mató alguien o la mató un animal. Lo segundo, como en Tiburón, podría hacer escandalizar a los turistas. En la investigación está el equipo de guardaparques pero también un investigador al que todos le teman, un tipo que arrastra sus traumas pero que luce implacable. La secuencia que abre la historia, la del descubrimiento del cadáver, es espectacular. Una vez que se ponen en juego la cartas, Indomable deja esa calidad narrativa para meterse con la psicología de sus personajes. Es un thriller, sí, hay un misterio, pero aquí lo que importa más son las relaciones entre los personajes. Y un elenco de sólidos intérpretes, con Eric Bana como ese investigador seco y difícil de llevar pero, en apariencia, muy bueno en lo suyo. Un personaje que encaja perfectamente con cierto clasicismo del western. De hecho, cuando llega a caballo para comenzar a investigar alguien en burla dice “llegó Gary Cooper”.