AVATAR: FUEGO Y CENIZAS (película) dirigida por James Cameron, con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver. En cines.

-Hay algo emocionante en las películas de Avatar, y es la pasión que James Cameron le pone a un proyecto que le demandará casi la mitad de su carrera como director: la primera se estrenó en 2009 y está programada una quinta para 2031, aunque dice que tiene material para hacer siete. Después podemos decir que es el chiche de un millonario aburrido, pero lo cierto es que Cameron hace películas para ver en el cine, películas gigantescas que se convierten en algo único desde lo audiovisual, un director grandilocuente cuyo talento le habilita esa búsqueda. Ahora bien, si la primera fue una maravilla constante y la segunda buscó por el lado de la experimentación con la tecnología su encanto, en esta tercera entrega algo comienza a agotarse. Y es que Cameron no encuentra muchas novedades en la historia de esta familia refugiada que escapa del asedio del villano de turno. Aquí aparece una tribu bastante violenta y hay más acción, pero la repetición en los giros de la trama familiar la vuelven algo repetitiva. Cada tanto surge el gran narrador que es Cameron, aunque algunas secuencias de batallas se parecen a secuencias de las películas anteriores. Con todos los peros, sigue siendo un entretenimiento inusualmente bello desde lo visual, con algunas ideas medio grasas respecto de la comunión entre seres y naturaleza. Pero si uno es un espectador que funciona por la fuerza del impacto audiovisual, Avatar: fuego y cenizas es una película casi única en el cine contemporáneo.

THE PITT (serie) creada por R. Scott Gemmill, con Noah Wyle, Ned Brower, Patrick Ball. En HBO Max.

-Los médicos han sido desde los orígenes de la televisión personajes fascinantes, especialmente su vínculo con el trabajo y sus diversos pacientes, lo que motiva una infinita galería de temas con un fuerte condimento humano. The Pitt vendría a ser como una perfección del subgénero. Noah Wyle, el protagonista, fue uno de los principales de ER, tal vez la serie que renovó el lenguaje a este tipo de producciones. Y aquí retoma el espacio de una guardia de hospital para narrar el frenético y agotador turno de un grupo de médicos y residentes. Lo novedoso aquí es que a la manera de 24, cada capítulo cuenta una hora de ese día, por lo que The Pitt tiene un ritmo increíble, un trabajo de montaje notable y un grupo de actuaciones entre las que sobresale el mencionado Wyle, con uno de esos personajes ajados por la vida que no saben hacer otra cosa que su trabajo. Los dramas personales se van filtrando, entre casos realistas y otros más absurdos. El ritmo es tan arrollador que la invitación es a ver un episodio por día, y es tan arrollador también que antes de que alguien se ponga a pensar en el plagio aparece algún paciente que nos invita a sufrir un rato con él. Una de las novedades más sorprendentes entre las series del año.

AMISTAD TÓXICA (película) dirigida por Andrew DeYoung, con Tim Robinson, Paul Rudd, Kate Mara. En Paramount+.

-Ya hemos hablado por estas páginas de Tim Robinson, el de La silla y el de ¿Por qué no te vas? El tipo es dueño de un humor retorcido que expone la locura del mundo contemporáneo. La clave es que no ofrece soluciones y genera un clima de incomodidad constante. Amistad tóxica es una película que retuerce todo eso que Robinson exploró en el formato serie: aquí interpreta a un empleado con evidentes problemas de socialización, que entabla una amistad con un nuevo vecino, la cual se va volviendo cada vez más extraña. Si uno ingresa en los códigos de Robinson, Amistad tóxica será una película divertidísima, llena de esos momentos en que el humor se convierte en algo siniestro, como el último plano, donde aquello que parece resuelto no lo está tanto, dado el grado de disociación del protagonista. Cuando la comedia es un género algo muerto en el cine norteamericano, Tim Robinson llega para darle nueva vida.

HOMBRE VS BEBÉ (serie) creada por Rowan Atkinson, William Davies, con Rowan Atkinson, Sunetra Sarker, Susannah Fielding. En Netflix.

-Rowan Atkinson, conocido como Mr. Bean para la posteridad, es tal vez el que mejor entendió las claves del humor físico en la televisión contemporánea. Lo hizo en aquella serie memorable, donde exploraba el desastre de un tipo desconectado de su entorno. Lamentablemente intentó trasladar ese humor al largometraje y nunca funcionó. Lo suyo es el formato corto. La comprobación fue Hombre Vs. Abeja, una serie de Netflix que hace unos años nos reencontró con lo mejor de su humor, otra vez en formato corto. El éxito de aquella serie dio origen a esta nueva entrega, enfrentando al pobre Trevor Bingley (hay un chiste bastante bueno sobre “Mr Bin…”) a un pequeño bebé, como lo dice muy explícitamente el sintético título de la serie. El problema de esta segunda entrega es que mientras la primera temporada colocaba rápidamente al personaje en situación, y el espacio único funcionaba perfectamente, aquí tarda demasiado en hacerlo, exigiendo una narración que muestra otra vez las limitaciones del humor de Atkinson. En todo caso, cuando acierta, acierta.

ANIMAL (serie) creada por Víctor García León, con Luis Zahera, Lucía Caraballo, Nuno Gallego. En Netflix.

-Un veterinario rural lleno de deudas, al que sus clientes le pagan con huevos y leche (cuando es intolerante a la lactosa), se ve obligado a tomar un trabajo en la veterinaria de su sobrina, uno de esos lugares modernos en los que los dueños de las mascotas entablan relaciones familiares con perros, gatos, conejos y cuanto bicho llegue al consultorio. Veterinaria, además, que es como un supermercado donde venden todo tipo de objetos ridículos en estos tiempos de excesiva humanización de los animales. Esta serie española no se correrá dos segundos de lo esperado, pero tiene a su favor un protagonista que es un gran personaje, y el contraste entre el veterinario acostumbrado a trabajar con vacas en el campo y su nuevo ámbito laboral genera situaciones muy divertidas. Porque más allá de señalar el absurdo y jugar a lo abrupto de los extremos, tiene el talento de hacer una lectura social muy precisa. Uno de esos aciertos inesperados de las plataformas.