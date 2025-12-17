“Avatar: fuego y cenizas”, único estreno de esta semana en cines de Mar del Plata
Es la tercera entrega de la saga iniciada en 2009 por James Cameron. Cuenta con actuaciones de Sam Worthington, Zoe Saldaña y Stephen Lang.
Es la tercera entrega de la saga iniciada en 2009 por James Cameron. Cuenta con actuaciones de Sam Worthington, Zoe Saldaña y Stephen Lang.
Cinco recomendaciones (o no) para el fin de semana: “Avatar: fuego y cenizas”, “The Pitt”, “Amistad tóxica”, “Hombre vs. Bebé”, “Animal”.
Cuando todos imaginaban que el director sólo estaba abocado ciento por ciento a la segunda parte del filme, ahora se sabe que tiene rodado el 95 por ciento de la tercera entrega de Avatar.