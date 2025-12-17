Este jueves 18 se estrenará sólo una película en los cines de Mar del Plata: se trata nada más y nada menos que Avatar: fuego y cenizas, tercera entrega de la exitosa saga dirigida por James Cameron. El director de Terminator y Titanic con este universo, que nació en 2009 y con el que espera extenderse por al menos dos películas más. El film tendrá múltiples funciones en las diversas salas de la ciudad.

Avatar: fuego y cenizas dirigida por James Cameron, con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang.

-Tras una tragedia que marca profundamente a Jake y Neytiri, la familia se ve obligada a confrontar a los Ash, una tribu beligerante liderada por el temido Varang. En medio de un escenario cada vez más convulsionado, los vínculos entre los pueblos Na’vi se tensan y surgen dilemas éticos que desafían las lealtades y convicciones de sus protagonistas. La nueva película del universo Avatar introduce una faceta más oscura del mundo de Pandora: emerge el Pueblo de las Cenizas, una comunidad Na’vi que no duda en recurrir a la fuerza para alcanzar sus fines, incluso si eso implica enfrentarse a otros clanes.

