“Avatar: fuego y cenizas”, único estreno de esta semana en cines de Mar del Plata
Es la tercera entrega de la saga iniciada en 2009 por James Cameron. Cuenta con actuaciones de Sam Worthington, Zoe Saldaña y Stephen Lang.
Este jueves 18 se estrenará sólo una película en los cines de Mar del Plata: se trata nada más y nada menos que Avatar: fuego y cenizas, tercera entrega de la exitosa saga dirigida por James Cameron. El director de Terminator y Titanic con este universo, que nació en 2009 y con el que espera extenderse por al menos dos películas más. El film tendrá múltiples funciones en las diversas salas de la ciudad.
Avatar: fuego y cenizas dirigida por James Cameron, con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang.
-Tras una tragedia que marca profundamente a Jake y Neytiri, la familia se ve obligada a confrontar a los Ash, una tribu beligerante liderada por el temido Varang. En medio de un escenario cada vez más convulsionado, los vínculos entre los pueblos Na’vi se tensan y surgen dilemas éticos que desafían las lealtades y convicciones de sus protagonistas. La nueva película del universo Avatar introduce una faceta más oscura del mundo de Pandora: emerge el Pueblo de las Cenizas, una comunidad Na’vi que no duda en recurrir a la fuerza para alcanzar sus fines, incluso si eso implica enfrentarse a otros clanes.
