SUPERMAN (película) dirigida por James Gunn, con David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult. En cines.

-Se terminó la intriga: finalmente se estrenó la nueva Superman, dirigida por James Gunn, y podemos decir que valió la pena la espera. Como saben, DC Comics corrió siempre detrás de Marvel a la hora de construir un universo cinematográfico con sus superhéroes. Pero bajo el ala de Gunn, todo parece posible. Incluso, que una película de Superman nos interese, que nos importe el conflicto del personaje, tan de mármol que resulta. Lo primero que hace Gunn en esta reinvención de DC es quitar todo la solemnidad que tenían aquellas películas y apostar por la calidez. Desde ahí todo funciona solo: un elenco que conecta a pura química (las elecciones de casting parecen inmejorables), humor sin esfuerzo, despojo de tanto fanservice que no suma nada y una historia que termina hablando del gran tema de Gunn, la familia como construcción y elección. Superman tampoco es una maravilla, tiene algunas lagunas, se estira un poco y hay personajes de reparto que quedan desconectados de la trama. Pero aún así se confirma como un buen piso desde donde este universo puede comenzar a crecer y a pensarse con cierta solidez.

MENEM (serie) creada por Mariano J. Varela, con Leonardo Sbaraglia, Juan Minujín, Griselda Siciliani. En Prime Video.

-No será Superman, pero también había mucha expectativa con el estreno de esta serie centrada en la figura del polémico Carlos Saúl Menem, incluso ruido judicial que casi impide su lanzamiento. Dirigida por Ariel Winograd, la serie elige hacer un punteo por varios de los momentos icónicos de la presidencia del riojano en vez de tomar un momento preciso o narrar de manera más cronológica. De ahí que todo vaya un poco acelerado, como corrido por una extensión no muy larga de seis episodios. No hay demasiada complejidad política en el retrato que se hace y todo resulta más cercano a la caricatura y la simplificación, entendiendo que esa década de cotillón debe ser recreada con una apuesta por el ruido y los colores chillones. Esa una apuesta posible, pero no funciona. Es todo tan fragmentario, tan interferido por recursos visuales molestos (algo que ya hacía bien la serie de Coppola, también dirigida por Winograd, pero acá decididamente no cuaja) que no hay construcción de un mundo ni de personajes. El elenco, al menos los que se encargan de personajes que existieron, están más cerca de la parodia que de la comprensión real de la criatura que tienen entre manos.

TIBURÓN: LA HISTORIA DE UN CLÁSICO (documental) dirigido por Laurent Bouzereau, con testimonios de Steven Spielberg, James Cameron, J.J. Abrams. En Disney+.

-Tiburón es una de las películas más importantes por varios motivos. Primero, porque básicamente es una obra maestra. Segundo, porque reconfiguró el camino de Hollywood a partir de los 70’s. Tercero, porque su éxito posibilitó que Steven Spielberg tuviera una carrera. Este sencillo documental celebra los 50 años del estreno de la película con una serie de entrevistas a sus responsables, pero también a muchos de esos que la vieron y cuentan su experiencia. Nunca deja de ser notable en este tipo de éxitos inesperados (Tiburón fue la película más vista de la historia hasta la llegada de Star Wars) cómo en verdad todo el proceso fue un caos que casi termina a la deriva. De eso se encarga Spielberg, de contar todo lo que sufrió en ese rodaje que se extendió por más de cien días, mientras todos los demás cuentan lo maravillados y extasiados que quedaron ante cada perfecta secuencia narrada por el director. Un poco la magia del cine. Un documental que cumple con la noble tarea de celebrar este peliculón.

DEMASIADO (serie) creada por Lena Dunham y Luis Felber, con Megan Stalter, Will Sharpe, Michael Zegen. En Netflix.

-La interesante Tiny furniture fue la plataforma de lanzamiento de Lena Dunham, lo que posibilitó luego la explosión de Girls, una serie que sintetiza su capacidad para la comedia, para los diálogos chispeantes llenos de referencias, para la buena relación entre personajes e intérpretes, y también los peligros de un estilo que puede volverse demasiado autoindulgente. Es verdad que Dunham no volvió a la cima de Girls, pero esta nueva serie de Netflix la puede devolver a la gran consideración. La historia es la de una mujer que acaba de terminar una relación a regañadientes y por trabajo se tiene que mudar a Inglaterra, algo que es una suerte de escapada pero también la manera de darle forma a un placer personal: le gusta lo británico, las películas de época, las historias de Jane Austen. Y allí recomienza su vida, mientras se relaciona con un músico indie. Demasiado tiene buenos personajes, diálogos graciosísimos y un protagónico de Megan Stalter que rompe con todo. Es verdad que hay que dejarse llevar por la energía de lo que cuenta Dunham, pero si uno entra en el código, estamos ante la mejor comedia que se puede ver.

TIBURÓN (película) dirigida por Steven Spielberg, con Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss. En Netflix.

-Bueno, ya que estamos hablando del documental sobre Tiburón qué mejor que mirar Tiburón. La película cumplió 50 años y mantiene su potencia. Es una de las películas más perfectas jamás filmadas, el relato de un pequeño pueblo costero amenazado por un tiburón gigante y un trío de personajes diferentes entre sí que tendrán el reto de terminar con esa amenaza. En lo concreto es un film de monstruos, con muchas de las enseñanzas narrativas y visuales de Alfred Hitchcock (hay un plano que lo homenajea deliberadamente) y con el talento en ciernes del joven Spielberg, pero también una película sobre la corrupción, la ambición humana, los miedos y las formas de enfrentarlo. La película es de una precisión notable, tanto en sus momentos más íntimos, aquellos donde ataca el tiburón a los bañistas (la secuencia de inicio es memorable), como cuando se vuelve más expansiva y sale a la mar. Es finalmente ese gran epílogo con Scheider, Shaw y Dreyfuss jugando no sólo a sus personajes sino sus propios talentos actorales, donde Tiburón termina de convertirse en una obra mayor que conecta con tradiciones cinematográficas y literarias. Luego Spielberg mostraría que no fue un tiro de gracia, sino el comienzo de una carrera gigantesca. Aunque Tiburón sigue siendo Tiburón.