WAKE UP DEAD MAN: UN MISTERIO DE KNIVES OUT (película) dirigida por Rian Johnson, con Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close. En Netflix.

-La primera película fue una sorpresa, sobre todo porque Johnson no era un director muy dado a la comedia. Sin embargo, en ese homenaje a los policiales a lo Agatha Christie, con un crimen, varios sospechosos y un detective brillante (gran creación de Craig), el director encontraba un espacio para la reflexión sobre la verdad y la ficción, pero sobre todo para pensar un cine más lúdico. Nadie pensaba en una franquicia, pero aquí estamos, con una tercera entrega que mejora mucho de lo malo que había ocurrido con la catastrófica segunda entrega. El crimen de un cura con una relación particular con su grey recupera el vigor en el misterio a partir del personaje de O’Connor y también el sentido del humor en la mirada en sorna sobre la religión que no desprecia el sentido de la fe. Al final se pone un poco seria y padece ese mal del género de las sobre-explicaciones, pero cuando llega a su final Wake up dead man nos demuestra que nos paseó bastante sin que nos demos cuenta por sus 140 minutos.

DREAMS (película) dirigida por Michel Franco, con Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend. En cines.

-El mexicano Franco es hijo pródigo de este cine contemporáneo que cree en el miserabilismo y la sordidez como forma de solución a los problemas del mundo. Y si no de solución, al menos para mostrarse superior al resto de los mortales. Aquí nos engaña un buen rato con la historia de un inmigrante ilegal mexicano que quiere triunfar en Estados Unidos como bailarín, y una mujer, integrante de una familia poderosa, que tiene una fundación que atiende el conflicto de los inmigrantes mientras mantiene una relación afectiva y sexual bastante intensa con el joven. Mientras la relación se sostiene, la película logra esquivar el subrayado de sus temas: los dilemas se expresan a partir del vínculo de poder entre ellos. Pero claro, Franco tiene que llegar a una resolución y no se puede permitir un simple cierre que acerque su relato al melodrama romántico tradicional. Entonces se pone denso, con situaciones traídas totalmente de los pelos. Más allá de las buenas actuaciones de Chastain y Hernández, la película termina embarrándose en el fango de la chantada aleccionadora.

UN DÍA FUERA DE CONTROL (película) dirigida por Luke Greenfield, con Alan Ritchson, Kevin James, Banks Pierce. En Prime Video.

-¿Es una película con efectos digitales dudosos? Sí. ¿Su trama es absolutamente trillada? También. ¿Es medio berreta en su ejecución? Por supuesto. Sin embargo esta locura es una comedia de acción que nos devuelve a la época en la que este tipo de películas se producían como chorizos. Más allá de lo económico que luce todo, la unión entre James y Ritchson es impensadamente muy efectiva, y la historia de este tipo común que debe construir un lazo con el hijo de su esposa, mientras en el camino se cruza un personaje demencial con un niño del que dice ser el padre, es un delirio astronómico. Greenfield saca todo el agua de las piedras que puede porque en determinado momento se olvida de lo que iba a contar y se dedica a acumular secuencia disparatada tras secuencia disparatada. Esa apuesta por el humor sin condicionamientos se súper agradece, porque también nos invita a recordar películas de épocas en las que el cine tenía menos miedo. Contraindicación del cine del presente, Un día fuera de control es una locura que se disfruta.

PALM ROYALE (serie) creada por Abe Sylvia, con Kristen Wiig, Ricky Martin, Josh Lucas. En AppleTV.

-Esta serie, que parecía un vehículo para el lucimiento de la gran comediante y actriz que es Wiig, se convirtió progresivamente en una sátira con un elenco coral que funciona a las mil maravillas. La serie es pura estética, con ese entorno de Palm Beach lleno de colores pastel, mansiones y un sol que brilla más que nunca. Si la primera temporada lucía dubitativa respecto del tono, la segunda arranca tomando el toro por las astas y despreocupándose. Si arranca como un musical, puede desviarse por ciertas alucinaciones surrealistas y regresar al verosímil que plantea, convirtiéndose cada vez más en el culebrón que su estética gritaba por los aires. En la nueva temporada el elenco sigue siendo brillante, pero la subtrama policial parece apoderarse del ritmo volviendo estas intrigas de la alta sociedad mucho más atractivas. Una serie que se disfruta con la vista y con los oídos, gracias a sus diálogos filosos.

DESBARRANCADA (película) dirigida por Guadalupe Yepes, con Carla Pandolfi, Luis Machín, José María Monje. En cines.

-Este drama ambientado en tiempos de la dictadura sigue a una mujer, esposa de un empresario que hace negocios con los militares, en el preciso momento en que toma una decisión de vida. Desbarrancada pretende cruzar géneros y tonos, moviéndose constantemente, pero la ejecución luce torpe. Relato sobre una mujer empoderada en un contexto de absoluta violencia machista, hay escapadas que la película hace hacia el melodrama que no le funcionan y un tono policial o de thriller que no construye los climas debidos. Se notan las intenciones, pero Desbarrancada dice desde su título demasiado sobre su propia consistencia como película.