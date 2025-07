F1 (película) dirigida por Joseph Kosinski, con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. En cines.

-El cine deportivo contiene en sí mismo todas las emociones clásicas que el cine puede dar. Cuando está bien hecho, es un disfrute absoluto. Y eso pasa con esta F1, una demostración súper profesional de un tipo de entretenimiento con ínfulas de masividad, que se disfruta de principio a fin, y que está hecho por un cariño total hacia sus personajes, su público y el mundo que registra. En F1 tenemos los tópicos habituales: un ex corredor que vuelve por una segunda oportunidad, un grupo que está a punto de fracasar, rivalidades extremas entre viejos sabios y jóvenes impetuosos. En síntesis, 155 minutos que se pasan volando. Y nunca mejor dicho en este caso, donde la alta velocidad le aporta un vértigo registrado con un nivel de rigor por el director Kosinski que sólo se parece a Top Gun: Maverick, justamente su anterior película. La clave de todo parece ser aquí Brad Pitt, que nos arroja por la cabeza todo su estatus de estrella en una película que es un vehículo para su lucimiento. La forma en que el actor, en plan Tom Cruise, se entrega a este entretenimiento enorme es otro de los triunfos de una película que tiene otra virtud, se disfruta en el cine. Corran a verla.

ELIO (película) dirigida por Adrian Molina, Madeline Sharafian y Domee Shi, con las voces de Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Remy Edgerly. En cines.

-Pixar parece haber ingresado en esta lógica: “Hacemos secuelas para juntar mucho dinero y eso nos permite crear películas con universos nuevos”. Si cada tanto nos entregan maravillas como esta Elio, aceptamos el trato y perdonamos esa repetición hasta la náusea de sus diversas franquicias. Elio es la historia de un chico huérfano que quiere conocer el cosmos no por curiosidad, sino porque cree que fuera de la Tierra va a encontrar un lugar donde lo acepten tal como es. Con esa premisa, la gente de Pixar encuentra primero una aventura galáctica llena de pasos de comedia y enredos, y finalmente una reflexión muy justa y emotiva sobre ese sentimiento universal de la soledad. Lejos de los grandes títulos de la compañía, pero en un noble segundo nivel, ese que ocupan películas como Unidos o Red, Elio es un film con un corazón enorme y una sabiduría narrativa que es economía y también precisión sobre cómo usar sus emociones.

LAS MIL MUERTES DE NORA DALMASSO (miniserie) dirigida por Jamie Crawford, con los testimonios de Facundo Macarron, Valentina Macarron, Hernán Vaca Narvaja. En Netflix.

-El de Nora Dalmasso fue otro de los hechos policiales argentinos que ocupó demasiadas horas de discusión en medios gráficos, radiales y televisivos. Un poco porque la Justicia dilató las situaciones ridículamente pero, especialmente, porque el rating crecía al ritmo del morbo alrededor del caso. Ese parece ser el interés de esta miniserie británica, que recorre el caso hasta las últimas novedades de diciembre del año pasado, sintetizando casi veinte años de historia en tres episodios. Los grandes protagonistas son los hijos de Nora y el punto de vista es el de los jóvenes, víctimas de un sistema social que se alimenta de leyendas y mitos para construir víctimas y victimarios según sus propios códigos. Lejos del entramado morboso de la miniserie documental sobre el caso Belsunce, aquí nos encontramos con algo menos espectacular y más concentrado en el drama humano. No tiene demasiados hallazgos formales, pero sí algunos testimonios que se animan salir por primera vez. Sirve, en todo caso, como síntesis del caso.

IRONHEART (miniseries) creada por Chinaka Hodge, con Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross. En Disney+.

-Marvel, repitiéndose hasta el hartazgo. Un poco eso es Ironheart, aunque su mayor pecado es la falta de carisma que presenta su protagonista y la historia en sí misma. Una suerte de vuelta de tuerca al mito de IronMan, ahora revestido de mirada social a partir de pensar qué hubiera pasado con alguien que tiene las mismas cualidades inventivas pero carece de su poder económico y estatus social. Es decir, IronMan de la clase trabajadora. No deja de ser interesante que Marvel siga buscando reinvenciones y hasta emular conceptos bajo la lógica de los superheroico, aquí el cine independiente norteamericano y su estética de lo barrial. No funciona porque todo está contado de manera un poco desangelada y porque, repetimos, los personajes no tienen ese encanto de la primera oleada marveliana. El secreto del fracaso es tal vez su lanzamiento en dos semanas (tres episodios cada martes), como para decir “cumplimos” y pasar a otra cosa.

ACTO ENCUBIERTO (película) dirigida por Tom Kingsley, con Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Nick Mohammed. En Prime Video.

-No hay nada muy novedoso: un trío de personajes que por medio de la mentira terminan metidos en una trama policial que involucra agentes policiales corruptos y temibles traficantes de drogas. Comedia y acción, dos géneros que se empecinan en caminar juntos pero que pocas veces salen bien parados. Sin embargo Acto encubierto tiene una gran idea: que el trío de personajes esté vinculado con la comedia, en este caso una docente de comedia de improvisación, un actor frustrado que prueba suerte y un pelele que cae por curiosidad. Ellos serán quienes terminarán trabajando de agentes encubiertos para desnudar esa red de tráfico, en un registro que cuando mejor funciona es cuando apela a la incomodidad y la tensión de las situaciones que viven; es decir, cuando la mentira está a punto de caer. La película es muy divertida y hace recordar en algún sentido a aquella Tres amigos con Steve Martin, Chevy Chase y Martin Short. El trío protagónico funciona, aunque Orlando Bloom es la gran revelación con un personaje tan ridículo como querible.