En una de las escenas más recordadas de Volver al futuro 2, el joven Marty McFly se sorprendía ante el mundo del futuro, aunque algo le hacía recordar su tiempo: en la marquesina de un cine se promocionaba el estreno de Tiburón 19. Claro que había un holograma que hacía salir al tiburón de la marquesina y el pobre McFly se agachaba del susto. Eran los 80’s y en plano auge de las secuelas (muy pocas habían pasado de una tercera entrega, por cierto), Hollywood convertía en una broma la pulsión por estirar historias. El futuro, claro, sería mucho peor.

Casi no hay lugar en el cine del presente para materiales originales. O si lo hay, existe en un terreno de cine específico, destinado a un público minoritario o de géneros que no son de alto consumo: los dramas por ejemplo, aunque en verdad las biografías tienen el antecedente del personaje real como garantía para atraer espectadores. El público mayoritario, el que consume tanques, está configurado para ver la enésima continuación. Y si las continuaciones se agotaron, seguimos con precuelas, reboots, spinoff, remakes o todo tipo de concepto que disfraza la falsa de imaginación.

Un ejemplo de lo que sucedió en 2025 en Argentina. En una lista de 398 estrenos en cines, unos 123 fueron secuelas, precuelas, reboots, continuaciones, spin-offs o adaptaciones de material preexistente. Es decir, alrededor del 30% del cine que vemos anualmente en la pantalla grande viene de una historia anterior, no hace falta inventar ningún universo. Y es una cifra que viene en ascenso. En las plataformas comienza a ocurrir lo mismo.

Si miramos el Top 10 del año pasado, ocho películas fueron algún tipo de extensión de un material preexistente: Lilo & Stitch (remake), Una película de Minecraft (videojuego), El conjuro: últimos ritos (secuela), Jurassic World: Renace (secuela / reboot), Cómo entrenar a tu dragón (remake), Zootopia 2 (secuela), Sonic 3: la película (secuela), Destino final: lazos de sangre (secuela). Sólo la nacional Homo Argentum y F1: la película son historias originales, aunque podríamos decir que el film con Brad Pitt tiene todo el atractivo de la Fórmula 1 detrás. Ojo, algunas fueron buenas películas, una secuela no es necesariamente una película mala.

En apenas un jueves de estreno, 2026 ya nos entregó La empleada (adaptación de la novela de Freida McFadden) y Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados (secuela basada en la popular serie animada). Y en apenas dos meses de verano se vienen El beso de la mujer araña, Exterminio: el templo de huesos, Terror en Silent Hill: regreso al infierno y Scream 7, por mencionar sólo las secuelas que llegarán.

Uno podrá señalar a la industria por su falta de creatividad, pero lo cierto es que el público termina por darle la razón. Tal vez haya sido la educación de las últimas décadas, que desembocó en este presente de repeticiones interminables. En 2025, por ejemplo, Pixar estrenó Elio, una historia original con nuevos personajes. Pixar venía de Intensa-Mente 2, que es hasta el momento su película más exitosa comercialmente. Sin embargo al público poco le importó el sello de la compañía (que hace un par de décadas era infalible): Elio recaudó apenas 154 millones de dólares a nivel mundial, sólo por encima de Unidos, el mayor fracaso de Pixar, pero que tiene el antecedente de haberse estrenado justo antes de la pandemia. No se preocupen, este año llega Toy Story 5.

Por eso que éxitos como los de Homo Argentum y F1 son para saludar. En verdad el cine nacional tiene poca experiencia en materia de secuelas o remakes, así que es casi habitual que la película más vista sea un material original. Pero el film deportivo de Apple fue un éxito impensado, un poco a caballo de su estrella Brad Pitt y otro tanto ante la fascinación que genera siempre la Fórmula 1. Con un presupuesto estimado entre los 200 y los 300 millones de dólares, F1 terminó recaudando más de 600.

Una curiosidad sobre F1: cuando se estrenó en Argentina en junio de 2025 hacía dos años que una película original, sin estar basada en un material preexistente, no lideraba la taquilla. La anterior, en 2023, había sido el thriller Sonido de libertad. Obviamente el éxito hace que inmediatamente se hable de secuelas, pero todavía no hay ninguna confirmada para el film deportivo. Pero todavía no canten victoria.

Y si no llega una secuela de F1, no se preocupen, 2026 tiene al menos estas 20 secuelas -o lo que sea- anunciadas, que harán la delicia de los espectadores: Scream 7, Cliffhanger, Resident Evil, Dune: Part Three, PAW Patrol: The Dino Movie, The Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Mortal Kombat II, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Star Wars: The Mandalorian and Grogu, Jumanji 3, Avengers: Doomsday, Toy Story 5, Spider-Man: Brand New Day, Scary Movie 6, Minions 3, The Angry Birds Movie 3, Narnia: The Magician’s Nephew, Ready or Not 2: Here I Come y Practical Magic 2.

¿Quiere ver historias nuevas, que inventen universos, con personajes desconocidos? Este no estaría siendo su tiempo.