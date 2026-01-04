El cine del presente: sin lugar para historias nuevas
La cartelera de estrenos nos ofrece cada semana alguna secuela, precuela, reboot, spin-off, entre otros ejemplos de falta de creatividad. El impensado éxito de "F1" con Brad Pitt.
La cartelera de estrenos nos ofrece cada semana alguna secuela, precuela, reboot, spin-off, entre otros ejemplos de falta de creatividad. El impensado éxito de "F1" con Brad Pitt.
Dos estudios confirman la presencia de anticuerpos de larga duración tanto en la sangre como en la saliva de pacientes.
El docente e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad FASTA, Dr. Pablo Corral, confió a El Marplatense los avances de estudios sobre afecciones en pacientes post COVID-19. Además, explicó cuándo debe hisoparse a un caso sospechoso.
Los adultos que lo han sufrido corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales.