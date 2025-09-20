El próximo viernes 26 a partir de las 20:30 el Salón Principal del Centro Gallego (20 de septiembre 1946) abrirá sus puertas para albergar una feria única dedicada al mundo del vermú.

Ads

Organizada por el Centro Gallego, esta propuesta ofrecerá degustaciones ilimitadas de distintos estilos -rosso, bianco y rosado-, gastronomía selecta, música en vivo y un ambiente festivo, todo pensado para mayores de 18 años.

Esta iniciativa anticipa el verano con una experiencia completa en torno a una bebida que simboliza el encuentro y la celebración. Los asistentes podrán no solo degustar variedades ilimitadas, sino también descubrir recetas originales de cócteles para sorprender en casa.

Ads

Puede interesarte

Como incentivo adicional, cada entrada incluirá un crédito, canjeable por las etiquetas favoritas. Así, los participantes podrán llevarse a su hogar el sabor preferido y extender la experiencia más allá del evento.

La gastronomía estará a cargo de La Wawa, con sus emblemáticos sándwiches de carne desmenuzada, complementando la velada con buena música y un clima de celebración, enmarcado en una frase que remarcan los organizadores: “Porque el vermú no es solo un trago: es un ritual, un encuentro y una celebración”.

Ads