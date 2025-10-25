El Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. celebró hoy la botadura de su embarcación número 155, la quinta del año y la sexta en los últimos 11 meses, con la entrega del buque pesquero Sotavento. La ceremonia, que incluyó discursos y el ritual tradicional de lanzamiento, se realizó en las instalaciones del astillero.

Esta nave, construida para el Grupo San Isidro -una de las principales empresas pesqueras del país-, operará desde el Puerto de Rawson, en Chubut, e inicia una nueva alianza productiva entre ambas entidades.

Durante el evento, el presidente del astillero, Domingo Contessi, dedicó su discurso a reconocer el esfuerzo colectivo de la industria naval argentina. Enfatizó el rol de más de 450 personas involucradas en el proyecto, entre empleados directos y subcontratistas, incluyendo jóvenes ingenieros navales egresados de la UTN local, soldadores, caldereros, torneros, carpinteros, cañistas, pantografistas, pañoleros y una red de proveedores nacionales como electricistas, pintores, frigoristas, plastiqueros, mecánicos, hidráulicos, zingueros y fabricantes de componentes especializados.

Contessi subrayó el orgullo por la producción local al señalar que “la música del trabajo y la producción tienen que seguir sonando. No todo es servicio, no todo es finanzas, no todo es virtual. Esto es orgullosamente Industria Argentina. Industria Naval Argentina ¡Competitiva y de calidad!”.

El directivo también destacó la inversión del Grupo San Isidro en este primer buque conjunto: “Nos han sorprendido con su profesionalidad... Compartimos la misma visión sobre las batallas recientes que el sector pesquero está dando para derribar los mitos, acomodar desequilibrios y recuperar una estabilidad que le permita ser sustentable en el largo plazo”.

Además, aludió al nombre de la embarcación: “Estar a sotavento o a reparo del viento, es estar en el lugar inteligente, en el lugar protegido. Que Dios nuestro señor lo proteja siempre de las tempestades y le prodigue un futuro productivo”.

En representación del Grupo San Isidro, que celebra 30 años de trayectoria, Fernando Jorge tomó la palabra para exaltar el compromiso de la empresa. “Esto no es solo un buque, es el símbolo de nuestro compromiso y de nuestra fe inquebrantable”, afirmó. Y resaltó que el Sotavent” incorpora equipamiento y sistemas de navegación de última generación, diseñado para la pesca costera en Rawson.

La ceremonia concluyó con el tradicional acto de la madrina, Virginia Ferrer, quien estrelló una botella de champán contra el casco del Sotavento. La embarcación se deslizó entonces por la grada para navegar por primera vez en las aguas del Mar Argentino.