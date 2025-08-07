Una encuesta de la Defensoría del Pueblo bonaerense mostró que si bien la gran mayoría de quienes conducen están al tanto de los riesgos relacionados al uso del teléfono mientras maneja, hay un 42% que no toma ninguna medida para evitar esta práctica.

Este trabajo del organismo que conduce Guido Lorenzino mostró en cifras cómo el uso de pantallas también tiene un impacto directo en la conducción de vehículos y otros medios de transporte, además de las distintas percepciones relacionadas a este comportamiento.

En líneas generales, casi la totalidad de quienes respondieron (un 90%) reconoció que usar el teléfono al volante pone en peligro a otras personas en la calle, pero sin embargo un 42% no toma ninguna medida para evitarlo.

Los resultados de la encuesta son reveladores: al recibir una llamada, un 41% interactúa con el teléfono, del que el 13,4% responde sin dejar de manejar y el 28,2% la gestiona con manos libres o altavoz. No obstante, el 33,4% no atiende y un 24,6% se detiene para contestar.

Cuando llega un mensaje, el 43,8% lo revisa esperando al semáforo y el 34,8% no lo lee hasta terminar el viaje. Pero un 5,5% lee y responde sin dejar de manejar, mientras que el 12,3% opta por responder con audio y el 8,8% lo lee sin responder.

Mientras maneja, casi el 30% coloca el celular en el tablero o en un soporte, un 19% lo deja en el asiento y un 14% en el bolsillo. Casi el 2% lo sostiene en la mano mientras conduce y un 1% no lo lleva.

Casi el 64% de los conductores considera que usar el teléfono al volante es “muy peligroso”, 13% lo ve “bastante peligroso” y un 2% minimiza el riesgo. De los encuestados, un 12% indicó que tuvo algún incidente asociado al uso del celular: el 6,4% sufrió maniobras bruscas, el 3,8% un choque y el 1,6% recibió una multa.

Mientras tanto, el 47,1% de los conductores considera “muy probable” verse involucrado en un siniestro por usar el teléfono al volante. Si sumamos el 26,8% que lo ve como “algo probable”, dos de cada tres creen que el riesgo es real.

Ahora bien, cuando miramos el comportamiento del resto, la mayoría siente inquietud al ver a alguien usando el teléfono al volante: un 46,6% dice que le preocupa y un 39,7% que le molesta o enoja.

En Argentina, manejar y usar teléfonos está prohibido por ley. El 79% de quienes respondieron “está totalmente de acuerdo” con esta norma y un 16% “algo de acuerdo”. A su vez, un 78% considera que las sanciones deberían endurecerse, frente a un 10% que se opone y un 12% que duda.

Según informó la Defensoría, la encuesta se realizó como parte de la campaña Desconectá para conectar, “la iniciativa que busca repensar el uso que le damos a las pantallas”.

“La intención es mostrar cómo los dispositivos inciden en nuestra vida con implicancias negativas sin que nos demos cuenta”, expresó el titular de la Defensoría bonaerense. Además, indicó: “Existe una brecha entre creencias y comportamientos, por lo que es necesario profundizar en un mensaje de concientización que muestre el peligro real al que nos enfrentamos con esta práctica”.

Fuente: DIB